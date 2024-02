Tecnológicas planeiam chegar a acordo sobre “eleições à prova de IA”

Num ano repleto de eleições, a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma arma real. Por isso, uma série de empresas tecnológicas planeia criar um acordo sobre "eleições à prova de IA".

A IA já existia há largos anos, mas só recentemente conhecemos empresas que a tornaram acessível, bem como de fácil acesso e utilização. Isto pode ser preocupante, num ano como o de 2024, cuja agenda está repleta de eleições importantes, em grandes potências.

Conscientes do problema e do seu papel enquanto gigantes tecnológicas, seis empresas planeiam um novo acordo que visa atenuar os materiais gerados por IA destinados a enganar o público durante as eleições.

Empresas tecnológicas querem assegurar integridade das eleições

Já vimos o impacto que o fenómeno dos deepfakes pode ter e o receio é que, durante as eleições, o problema piore. Afinal, é cada vez mais difícil distinguir os conteúdos gerados por tecnologia e os reais.

A Google, a OpenAI, a Microsoft, a Meta, o TikTok e a Adobe estão a planear chegar a acordo para salvaguardar a IA desenvolvida por elas, garantindo a integridade do processo eleitoral. Embora estes sejam os nomes conhecidos, o porta-voz da Microsoft, David Cuddy, deu a entender que mais empresas poderão fazer parte do acordo - como poderia ser o caso do X.

De acordo com o The Washington Post, o documento assemelha-se a um manifesto no qual se afirma que existem riscos para eleições justas devido a conteúdos gerados por IA, muitos dos quais são produzidos pelas ferramentas das suas empresas e partilhados nas suas plataformas.

Além disso, o ainda rascunho sugere formas de reduzir o risco, como marcar conteúdos suspeitos de serem gerados por IA e instruir o público sobre os riscos associados tecnologia.

Recorde-se que, em janeiro, foi feita uma chamada automática em nome (e voz) do Presidente americano Joe Biden, instando os destinatários a não votarem nas primárias de New Hampshire. Para isso, foi utilizado um voicemail gerado por IA.