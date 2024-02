Referências ao novo HomePod com ecrã no tvOS 17.4 beta

A Apple deverá estar já a preparar o novo produto da série HomePod. A coluna inteligente tem recebido alguma atenção nos últimos meses, com a possível inclusão de um ecrã tátil para aumentar a utilidade deste dispositivo. Apesar de não haver grandes expectativas de lançamento para breve, não era a primeira vez que a empresa de Cupertino baralhava os "leakers". A nova beta do tvOS 17.4 trouxe umas pistas.

Apesar de não ser um dispositivo lançado pela Apple no mercado nacional, sobretudo pela teimosia da empresa em deixar a Siri apenas em português do Brasil, o Pplware tem, desde sempre, dado foco a esta coluna inteligente. Notamos que este gadget é a ligação da casa às pessoas, em termos eletrónicos.

Como tal e como podem ver nesta categoria, existe um manancial de notícias, análises, dicas e informações do que se vai apurando no mercado.

Então o que há de novo?

Temos ouvido rumores sobre os planos da Apple para o HomePod, bem como pistas sobre o que a Apple terá iniciado no ano passado internamente relacionado com o tvOS. Falou-se numa espécie de coluna com um iPad mini modificado integrado. No entanto, foram agora encontradas mais pistas.

Segundo as informações, o código encontrado no tvOS 17.4 beta 3, que foi lançado na terça-feira para programadores, revela a existência de um novo dispositivo identificado como "Z314" capaz de executar o sistema operativo. Como deve saber, tanto a Apple TV como o HomePod correm o tvOS, embora a versão que corre no HomePod não tenha uma interface de utilizador.

Com base nas descobertas, o dispositivo "Z314" não lançado é alimentado por um chip A15 Bionic, que curiosamente é o mesmo do iPad mini 6. O código revela que existem versões de desenvolvimento interno e também de produção deste dispositivo em teste, o que sugere que pode ter atingido uma fase avançada de desenvolvimento.

As informações relacionadas com os indícios referem também que o tvOS 17.4 beta 3 adiciona estruturas SwiftUI ao firmware HomePod. Estes e outros recursos não fazem sentido existir se não for para o sistema HomePod receber uma versão nova com ecrã, como tem sido rumor.

Por falar em rumores...

Graças ao tvOS 17.2, foi descoberto que a Apple tem executado o sistema operativo Apple TV em versões modificadas do iPad mini 6. Presumivelmente, a empresa tem explorado a aparência do tvOS num ecrã de 8 polegadas, o que coincide com um relatório do analista Ming-Chi Kuo sobre um novo modelo HomePod com um ecrã do tamanho de um iPad mini.

Com o tvOS 17.4 beta 3, também foram encontradas evidências de que a Apple tem usado um modelo de Mac não lançado (identificado como Mac14,16) para executar testes internos.

Assim, a ser verdade e a aparecer o tal HomePod com ecrã, este deverá substituir o HomePod 2 nalgum momento no futuro próximo. Quanto à versão com um ecrã maior, ainda não é claro se alguma vez verá a luz do dia - mas com base em todas estas evidências, agora parece mais provável.