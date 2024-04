Sistema de pagamento NFC da Apple vai ser aberto a outras apps já em maio

Agora que as lojas de apps já chegaram ao iPhone, a Apple tem de começar a olhar para mais exigências da Europa. O próximo passo será o sistema de pagamentos por NFC, que deverá ver a proposta apresentada aceite e ser alterado e aberto a todos já no próximo mês de maio.

Apple vai abrir o sistema de pagamento NFC

A comissão da União Europeia deverá aprovar as mudanças das políticas anunciadas antes pela Apple. Neste caso falamos relativamente ao acesso ao NFC no iPhone, para aumentar a concorrência no mercado de pagamentos sem contacto.

Com essas mudanças, as apps vão poder tornar-se o padrão para a carteira que surge quando os utilizadores clicam duas vezes no botão lateral ou aproximam o telefone de um terminal de pagamento. No entanto, a flexibilização desta nova política vai aplicar-se apenas na União Europeia e não em todo o planeta.

Até agora, a Apple bloqueou o acesso ao chip NFC no iPhone, justificando com questões associadas à experiência do utilizador, privacidade e segurança. Isso permitiu que o Apple Pay se tornasse a opção de pagamento sem contacto padrão no iPhone, sem qualquer concorrência possível.

Apps podem substituir o padrão do iPhone

Do ponto de vista do cliente, os utilizadores poderão descarregar apps alternativas e escolhê-las como opção de pagamentos sem contacto padrão nos seus dispositivos. Isso permitirá que a app substitua os recursos do sistema normalmente associados ao Apple Pay, como a ativação por "near-field" e ativação por duplo toque.

Importa destacar que esta mudança não irá trazer a liberdade total neste campo. Os programadores vão ter de solicitar a autorização da Apple para obter esses privilégios elevados. Devem cumprir vários padrões da indústria e possuir licenças apropriadas para transitar pagamentos de consumidores, para serem elegíveis.

A Europa quer aceitar a proposta da Apple até o verão, sendo maio o mês provável. Ainda assim, este momento ainda pode mudar enquanto espera que a Apple elabore os detalhes técnicos finais. A Apple foi solicitada a ajustar alguns dos termos após feedback de rivais e clientes. Esta proposta de acesso ao NFC será por 10 anos.