Microsoft não quer o iPerf3 a ser usado no Windows! Descubra a razão

As ferramentas do Windows ajudam os utilizadores a realizar as suas tarefas diárias. A Microsoft por norma não se intromete neste processo, mas agora lançou um alerta. Não quer que os utilizadores usem o iPerf3 e explicou a sua posição.

O iPerf é uma ferramenta multiplataforma bastante popular usada por muitos para medir o desempenho da rede e diagnosticar problemas. Esta app é de código aberto e mantida pela Energy Sciences Network (ESnet) e oferece suporte oficial a Linux, Unix e Windows.

Mesmo com este suporte, a Microsoft publicou agora uma publicação num dos seus blogs a explicar por que não recomenda utilização da versão mais recente, iPerf3, nas diferentes versões do seu sistema.

iPerf 3 não é compatível com Windows

A Microsoft destacou três razões principais para justificar a informação partilhada sobre a utilização do iPerf3 no Windows. Em primeiro lugar, a ESnet não oferece suporte a esta versão no Windows e, em vez disso, recomenda o iPerf2. A ESnet enfatizou que o CentOS 7, FreeBSD 11 e macOS 10.12 são as únicas plataformas suportadas.

Outro motivo muito importante para não usar o iPerf3 no Windows é que ele não usa as chamadas nativas do sistema operativo. Em vez disso, ele usa o Cygwin como uma camada de emulação, o que obviamente acarreta uma perda de desempenho.

Isso só por si significa que o iPerf3 no Windows não é realmente uma boa opção para avaliar o desempenho da rede. Embora a Microsoft tenha elogiado os programadores que tentam fazer com que o iPerf3 corra no Windows através de emulação, outra falha dessa abordagem é que algumas opções avançadas de rede simplesmente não estão disponíveis no Windows ou podem comportar-se de forma inesperada.

Por fim, está o fato de os clientes do Windows provavelmente usam cópias mais antigas do iPerf3, mesmo sem perceber. A versão oficial mais recente, mantida pela ESnet, é a 3.16, mas se pesquisar "iPerf3 Windows" no browser, será provavelmente direcionado para a versão 3.1.3, que foi atualizada pela última vez há oito anos.

Esta implementação também utiliza a camada de emulação Cygwin e ainda tem presente um bug que limita o buffer do socket a 1 MB. Até a ESnet recomenda o uso de outras versões não oficiais do iPerf3 se quiser realmente usar o software no Windows.

O que a Microsoft recomenda?

A Microsoft é estritamente contra a ideia de usar o iPerf3 para medir o desempenho da rede no Windows. Em vez disso, incentivou os utilizadores a experimentar o ntttcp (Windows NT Test TCP) e o ctsTraffic; ambos os softwares são mantidos pela Microsoft.

A empresa reforçou a necessitada da utilização das ferramentas certa para realizar testes de rede. Se comparar as três ferramentas, notará grandes diferenças no desempenho da rede, reforçando ainda mais a necessidade de abandonar o iPerf3 a favor de outras ferramentas no Windows.