Sempre que instalamos o Windows 11 somos presenteados com muito software e outros elementos que não queremos. Este é um processo que parece inevitável e que resulta do que a gigante do software em para oferecer. Afinal, há uma forma de contornar e é extremamente simples.

Todos já nos habituámos a fazer a instalação do Windows, seja em que versão for. Este é um processo simples e rápido, mas que nem sempre funciona de forma perfeita como o utilizador quer e procura. Em muitos casos, o lixo de apps e funcionalidades extras não interessam ao utilizador.

O que foi agora revelado mostra que afinal este é um processo simples de contornar. Com apenas dois cliques o software é ignorado e não é instalado no PC do utilizador. Basta que no processo de instalação, escolham a região Inglês (Mundo) ou (Europa).

A questão presente é que o instalador do Windows 11 e o OOBE Microsoft têm uma limitação. Estes são incapazes de lidar com o código de idioma exclusivo para inglês ("en-001") e inglês europeu ("en-150"). A marca sabe disto e estará a avaliar a situação.

Ao selecionar esta configuração, os serviços online e offline do Windows 11 não conseguem comunicar com os servidores da Microsoft. Como resultado, o OOBE não consegue reconhecer a região e devolve uma mensagem de erro "OOBEREGION". Esta pode ser contornada com o simples clicar no botão "Skip".

Depois deste passo toda a instalação irá decorrer de forma normal e como conhecemos. A grande vantagem é que o software de terceiros e desnecessário não será instalado e assim o Windows 11 será mais limpo e com o que é realmente essencial para o utilizador.

Como referimos antes, esta é uma falha do próprio sistema de instalação e do OOBE. A Microsoft está a avaliar a situação e a tentar perceber porque este cenário acontece. Assim, esta solução poderá deixa de funcionar em breve.