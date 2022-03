Quando instalado de forma normal, o Windows traz um conjunto de software que pode ser dispensado e que não interessa aos utilizadores. Marcado como bloatwear este pode ser removido pela maioria dos utilizadores, por não ser necessário.

O processo aparentemente não é simples, mas existe um comando que trata dele sem qualquer problema. Veja como o pode fazer para remover o software desnecessário que vem com o Windows 10.

Mesmo com muita limpeza que o utilizador possa fazer, o Windows tem presente muito software desnecessário. Este faz parte da instalação natural da Microsoft e, infelizmente, não podia ser removido facilmente pelos utilizadores.

Esta era uma situação complexa e que acabava por desmotivar os utilizadores, mas agora há uma solução simples e pronta a usar.

Bastará o comando abaixo para que possam realizar este processo. Devem executá-lo no terminal do Windows par que seja aberta uma nova janela com todas as opções. Podem definir a lista de apps a serem removidas ou, em alternativa, usar as definidas como padrão.

iwr -useb https://git.io/debloat|iex

Explorem as opções presentes e vão pode escolher a lista de apps a remover e até algumas funcionalidades do Windows. Podem assumir o que está como padrão ou criar pacotes específicos ajustados a cada situação que o utilizador pretenda.

Para ajudar os utilizadores e prevenir problemas, será criado um ponto de restauro antes de tratar da remoção das apps. Este comando deverá ser usado numa janela com permissões de Administrador, para conseguir realizar as suas funções.

Devem ter presente que estão a correr um script que está alojado na Internet e que terá permissões totais sobre o Windows. A possibilidade de haver problemas é real e, por isso, devem avaliar antes o script e garantir que é legitimo. Todas as mudanças e alterações são responsabilidade do utilizador.