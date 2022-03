Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia que as grandes empresas tentam encontrar formas de criar pressão para que este conflito termine. Por norma, estas passam por remover os serviços desta área do globo e assim marcar uma posição.

Após ter assumido a sua escolha neste conflito, a Samsung parece ter agora tomado uma nova decisão. Está a mudar o nome dos seus smartphones dobráveis, para assim ficar longe deste conflito. O Z dos Galaxy Fold e Flip foi removido nalguns países.

Uma das formas que o exército russo encontrou de marcar os seus veículos no confronto na Ucrânia foi com a presença de um Z a branco. Este está pintado de forma bem visível nestes tanques, camiões e outros equipamentos de guerra.

A marca bem distinta parece estar agora a chocar com algumas das escolhas que a Samsung fez para os seus smartphones. A fabricante nomeia as suas linhas de equipamentos com letras, para que o consumidor consiga imediatamente identificar a gama onde se inserem: a letra M para os mais económicos, a A para a gama média, o S para os topos de gama e o Z para os dobráveis.

In Lithuania, Latvia, and Estonia Samsung has removed the Z branding from their foldables pic.twitter.com/0zbHYeMYyD — Anthony (@TheGalox_) March 29, 2022

Essa proximidade parece ter levado a Samsung a alterar a designação dos seus smartphones dobráveis. A marca deixou cair o Z nos seus sites que estão disponíveis em vários países. A mudança pode ser vista já no site da Samsung na Estónia, Letónia e Lituânia.

Curiosamente, no mercado onde a mudança seria mais óbvia acabou por não ser alterado. Falamos da Ucrânia onde ainda é possível ver o Z no nome do Galaxy Fold na página do site da Samsung dedicada a este smartphone. O mesmo acontece na Rússia.

Esta mudança parece seguir o pedido feito pela Ucrânia a todos os países para abandonarem o Z como símbolo. A Samsung aderiu, mas apenas parcialmente, tendo mantido esta letra em muitos dos menus onde os Galaxy Flip ou Fold estão presentes.

Espera-se que esta mudança venha a ser alargada a muitos mais países nos próximos dias. Por enquanto, tanto Portugal como outros países da Europa estão ainda com o Z visível e sem qualquer indicação de que vão remover este símbolo da Rússia bem presente na Ucrânia.