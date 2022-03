Nvidia lança a GeForce RTX 3090 Ti: a placa gráfica mais rápida do mundo!

Finalmente a Nvidia lançou a sua tão esperada placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti, a qual é considerada como a GPU mais rápida do mundo.

A espera acabou e havia até o receio que a fabricante poderia até nem lançar efetivamente este modelo, uma vez que após o anúncio da mesma no evento CES 2022, pouco ou nada a Nvidia tinha voltado a falar sobre a gráfica.

Chegou a Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

Depois de muita expetativa e espera, a Nvidia lançou finalmente a sua nova e poderosa placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti. Segundo a fabricante, esta é então a GPU mais rápida do mundo. Mas agora o equipamento chegou e está disponível nas marcas Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY e Zotac.

A gráfica conta com um design de três slots, semelhante ao modelo RTX 3090, sendo que ambas têm um aspeto bastante idêntico. Traz o chip GA102 de 8 nm com 24 GB de memória GDDR6X a 21 GB/s. E embora seja a mesma VRAM do modelo não Ti, esta placa gráfica consegue um clock de memória quase 7,7% mais rápido, o que resulta numa largura de banda total de memória de 1008 GB/s.

Segundo a Nvidia, a nova GeForce RTX 3090 Ti conta com o poder de 40 teraflops de desempenho, um clock base de 1560 MHz e boost de 1860 MHz. Já o modelo não Ti traz 36 teraflops, clock base de 1395 MHz até 1695 em boost. Esta nova gráfica tem ainda 10.752 núcleos CUDA, 78 RT-TFLOPs e 320 Tensor-TFLOPs.

No que respeita ao desempenho, a fabricante diz que a RTX 3090 Ti será, em média, 64% mais rápida do que a RTX 2080 Ti e 9% mais rápida do que a RTX 3090, o que vai ao encontro do que já se esperava. Assim, esta nova placa gráfica conta de facto com todos os ingredientes necessários para ser a mais rápida do mundo para jogos e criação de conteúdos, sendo a escolha ideal para criadores e profissionais.

Quando ao preço, a Nvidia GeForce RTX 3090 Ti está a chegar por 1.999 dólares. Pode conferir todas as especificações completas da GPU aqui.