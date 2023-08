Adeus Intel: Apple já só usa os seus próprios sistemas de chips

Quem conhece a história e evolução da Apple sabe que a Intel foi desde muitos anos uma das mais importantes parceiras da empresa, nomeadamente no desenvolvimento dos processadores que equipavam as máquinas da marca da maçã. No entanto, a empresa de Tim Cook terminou de forma definitiva os equipamentos da Intel, tendo já concluída a transição para os seus próprios sistemas de chips Apple Silicon.

Apple já só usa os seus sistemas de chips

O trabalho da Intel junto da Apple foi de grande importância, permitindo que os computadores da empresa viessem equipados com os processadores poderosos da marca californiana. No entanto, nos últimos tempos a relação entre as duas potências começava a ser marcada por alguma hostilidade, à medida que a Apple abandonava aos poucos a sua dependência da Intel. Em 2021, por exemplo, a Intel lançou um vídeo onde gozava com a Apple e mostrava que os PCs eram superiores aos MacBook, entre outras investidas.

Mas o lançamento do Mac Pro da Apple, o qual integra o seu processador M2 Ultra baseado na arquitetura ARM, marcou oficialmente o fim da dependência da empresa dos produtos da Intel para abraçar apenas os seus próprios sistemas de chips, um processo que demorou cerca de três anos. Na apresentação do novo SoC, a Apple referiu que este tornará os seus computadores 4 vezes mais rápidos do que qualquer Mac com um processador Intel.

Na recente teleconferência da Apple com analistas e investidores, Tim Cook referiu que "no trimestre passado, tivemos o prazer de concluir a transição para os Apple Silicon em toda a linha. Esta transição gerou uma forte atividade de atualização e um grande número de novos clientes. Na verdade, quase metade dos compradores de Mac durante o trimestre eram novos no produto. Também verificámos relatos de satisfação do cliente em 96% para Mac nos EUA".

Ao dominar por completo o hardware e o software, a marca da maçã consegue assim integrar várias funcionalidades nos seus SoCs e maximizar o seu desempenho, permitindo ajustar de uma forma cada vez mais eficiente a máquina com o sistema.