Serviço de Saúde da Madeira alvo de ciberataque! Serviços parados…

Como se costuma dizer, os piratas informáticos não olham a quem para atingir seja quem for. Desta vez o alvo foi o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) e o ciberataque forçou a suspensão da atividade clínica. Consultas, cirurgias programadas e análises clínicas e meios complementares de diagnóstico está tudo "parado".

Ciberataque provocou uma "disfunção na sua rede informática"...

O ciberataque foi registado este domingo e, segundo as informações, provocou uma "disfunção na sua rede informática". De acordo com as informações, a atividade clínica não urgente estará suspensa na segunda-feira.

O SESARAM está a envidar esforços em conformidade com as autoridades competentes, no sentido de debelar a atual situação. Neste sentido foi comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança e à Comissão Nacional de Proteção de Dados e denunciado aos órgãos de polícia criminal com competência na matéria o sucedido, obrigando a uma investigação aprofundada dos hipotéticos responsáveis com vista a ultrapassar o ataque de que foi alvo.

Tal implica um trabalho de recuperação conjunto entre o Conselho de Administração, Direções Técnicas e Núcleo de Informática e entidades externas, com o objetivo de normalizar o funcionamento do sistema informático do SESARAM. O SESARAM continuará determinado em manter a normalidade e continuidade da prestação de cuidados de saúde e lamenta profundamente os transtornos causados aos nossos utentes e profissionais.

Informa o SESARAM que devido a este incidente toda a atividade clínica não urgente estará suspensa durante o dia de hoje, 7 de agosto de 2023, a considerar:

Consultas

Cirurgias programadas

Análises clínicas e meios complementares de diagnóstico

Realçamos o pedido de que os utentes só se desloquem ao Serviço de Urgência em manifesto caso de necessidade.

O SESARAM tem sido acompanhado e apoiado desde o início pelo Serviço de Cibersegurança da Direção Regional de Informática do Governo Regional da Madeira. Pode saber mais aqui.