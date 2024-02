Apple poderá equipar os Airpods com câmaras alimentadas por IA

A Apple está a avaliar novas ideias para futuros dispositivos portáteis, incluindo um anel inteligente, óculos inteligentes e a adição de pequenas câmaras alimentadas por Inteligência Artificial (IA) aos AirPods.

Atualmente, a Apple está a explorar potenciais inovações no domínio dos wearables e a fazer avançar as suas ofertas de produtos. Começando com a integração de pequenas câmaras nos Airpods, a Apple pode ter como objetivo utilizar a IA para ajudar os utilizadores a seguir as suas atividades diárias e a otimizar as suas rotinas.

Sendo os AirPods um dos produtos mais famosos da empresa, os ambiciosos planos da Apple envolvem o teste de câmaras de baixa resolução e a sua inserção em auriculares com o mesmo tamanho dos atuais AirPods, num projeto com o nome de código B798.

Em teoria, a IA poderia utilizar as imagens das câmaras para ajudar as pessoas a acompanhar as suas atividades diárias e a otimizar as suas rotinas diárias.

As câmaras previstas poderiam potencialmente oferecer aos utilizadores uma série de funcionalidades, incluindo a capacidade de tirar fotografias e gravar vídeos de forma discreta.

A verdadeira inovação está na IA

No entanto, a verdadeira inovação reside na potencial aplicação de algoritmos de IA, que poderiam aproveitar as fotografias tiradas para fornecer aos utilizadores informações valiosas sobre as suas atividades diárias.

Por exemplo, a IA poderia analisar as filmagens para monitorizar métricas de fitness, monitorizar a postura ou até oferecer recomendações personalizadas para melhorar a produtividade e o bem-estar.

Ao integrar câmaras nos AirPods, a Apple pretende não só melhorar a funcionalidade dos seus wearables, mas também proporcionar aos utilizadores uma forma simples e intuitiva de interagir com o que os rodeia.

Óculos inteligentes para integrar a tecnologia de RA

Um anel inteligente é outro produto que a Apple espera desenvolver. No entanto, a empresa não está a trabalhar ativamente nele neste momento. Outra área de interesse para a Apple são os óculos inteligentes. Estes óculos poderão integrar tecnologia de realidade aumentada (RA), proporcionando aos utilizadores experiências digitais imersivas.

Embora os pormenores específicos sobre as funcionalidades dos óculos inteligentes da Apple continuem a ser especulativos, estes poderão oferecer uma série de funcionalidades com RA.

Além disso, os óculos inteligentes da Apple podem integrar-se noutros dispositivos, como iPhones ou Apple Watches, para melhorar a funcionalidade. Os utilizadores poderão receber notificações, fazer chamadas ou controlar outros dispositivos inteligentes utilizando comandos de voz ou gestos, tudo isto sem terem de tirar o smartphone ou o relógio do bolso.

A Apple registou numerosas patentes relacionadas com estas tecnologias portáteis, que remontam a uma década ou mais.

