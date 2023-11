Charmie é o robô que serve no bar da Universidade do Minho

Não temos dúvidas que o futuro terá muitos robôs, com mais ou menos "inteligência" a fazer o trabalho que outrora era feito pelos humanos. Mas é inevitável, a tecnologia vai tomar conta dos serviços, sejam eles a instalar painéis solares, a lavar carros ou até a servir às mesas num bar de uma escola, por exemplo. E já podemos testemunhar isso. Charmie é o Robô que serve os clientes no bar da Universidade do Minho.

O futuro começa hoje...

O robô Charmie, criado pelo Laboratório de Automação e Robótica da Universidade do Minho, está atualmente a servir no bar da Universidade do Minho, de forma autónoma.

O anúncio foi feito pelo departamento, lembrando que o este “robô móvel autónomo” é “especializado em assistência e serviços para ambientes domésticos e médicos, que interage com humanos através de microfone e colunas, compreendendo os comandos orais que lhe são dados e respondendo de forma idêntica”.

Segundo as informações partilhadas pela universidade, os responsáveis pelo projeto, o foco do robô Charmie está na vertente ‘Restaurante’, uma competição específica que simula um ambiente de serviço de alimentos.

O robô realiza tarefas como identificar clientes, receber pedidos através de interações de áudio, recolher produtos no balcão e entregá-los nas mesas com o uso do seu braço manipulador robótico.

Refere a informação partilhada pelos responsáveis do projeto.

O Laboratório de Automação e Robótica realizará demonstrações ao vivo no “Bar da Nave Principal” da Universidade do Minho, Polo de Azurém, Guimarães, ao longo dos próximos dias.

Robô estará ao serviço do atendimento dos alunos e professores

Nesta segunda-feira, 20 de novembro, o Charmie estará em demonstração a trabalhar como um assistente de serviço, servindo clientes nas mesas e mostrando a sua habilidade em ambientes de restauração.

Esta iniciativa visa demonstrar como a robótica pode desempenhar um papel crucial em diversos contextos, tais como ambientes médicos, domésticos, de restauração e lazer.

Salienta o laboratório.

O robô estará preparado para atuar em vários cenários, além da vertente de restauração. O Charmie também se adapta a ambientes de apoio a idosos, com pessoas de mobilidade reduzida ou até mesmo com profissionais de saúde. Este robot foi criado para participar na RoboCup@Home, o maior evento de robótica ao nível mundial que desafia os robôs a realizarem tarefas complexas em ambientes do quotidiano.

Na última edição do RoboCup (Bordéus, julho de 2023), o Charmie conquistou a 7.ª posição, apesar de ser a sua primeira participação, demonstrando a eficácia das suas capacidades autónomas.