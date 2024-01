Usa iPhone e gostava dos smartphones BlackBerry? Esta ideia da Clicks vai agradar-lhe

Uma empresa com sede no Reino Unido, chamada Clicks, apresentou um novo acessório para o iPhone no CES 2024, em Las Vegas, que poderá agradar a quem gostava dos famosos smartphones BlackBerry.

A empresa Clicks foi fundada pelos criadores de conteúdos Michael Fisher (MrMobile) e Kevin Michaluk (CrackBerry Kevin), que afirmaram que o teclado para iPhone foi concebido por "uma equipa de sonho de veteranos da indústria tecnológica".

Trabalhamos em cada decisão, desde a sensação exata dos botões até ao layout do teclado, garantindo que seria intuitivo para os utilizadores do iPhone.

Acrescentou Michaluk.

Este acessório é nada mais nada menos que uma capa e um teclado físico completo num só que pode ser ligado ao iPhone se quiser uma experiência de digitação mais tátil, o que traz de volta memórias do Typo Keyboard de Ryan Seacrest de há 10 anos.

O teclado fica na parte inferior da capa e não cobre qualquer parte do ecrã, apenas a parte de trás e as extremidades do dispositivo. Em vez disso, prolonga o comprimento do smartphone, dando-lhe uma visão completa do que quer que esteja no ecrã, mesmo quando está a escrever.

Este teclado liga-se ao iPhone através da porta Lighting ou USB-C, dependendo do modelo que tiver (iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro e Pro Max), e permite-lhe carregar o smartphone como habitualmente. Não tem uma ligação Bluetooth, mas isso também significa que não é alimentado por uma bateria que terá de carregar.

Pode ligar a retroiluminação se quiser utilizá-lo à noite ou no escuro e pode utilizar vários atalhos de teclado se quiser navegar no seu dispositivo sem utilizar o ecrã tátil. Para percorrer as páginas Web, por exemplo, pode premir a barra de espaços. Dito isto, as teclas parecem terrivelmente pequenas e poderá ter dificuldade em escrever se tiver mãos e dedos maiores.

Pode encomendar o teclado da Clicks no site da empresa por 139 dólares (159 dólares se tiver iPhone 15 Pro Max), mas o envio só começará a 1 de fevereiro.

