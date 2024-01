Comece o ano com novos produtos Ugreen no seu escritório e otimize o trabalho

É inegável que a tecnologia serve para nos ajudar no dia a dia e para otimizar todas as tarefas, seja no âmbito doméstico ou profissional. Mas para isso funcionar, a verdade é que é determinante escolher a tecnologia mais adequada ao propósito e, claro, com qualidade para desempenhar o seu papel. A Ugreen tem dezenas de produtos que, provavelmente, ainda não conhece, mas que podem fazer toda a diferença no seu escritório. Aproveite a promoção de Ano Novo.

O Hub Ugreen USB C 6-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para

O adaptador USB-C UGREEN 6 em 1 tem uma porta de saída HDMI 4K, leitores de cartão SD e TF e 3 portas USB 3.0. Todas as portas do hub podem funcionar simultaneamente e evitar o trabalho de ligar e desligar portas repetidamente.

Com a porta HDMI, o utilizador pode utilizar o Hub para, por exemplo, expandir ecrãs. As portas USB 3.0 permitem uma transferência de dados a 5Gbps e os cartões podem ter uma velocidade de até 104 MB/s.

O adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C está disponível com desconto Black Friday, por apenas 18,99€ (IVA incluído), com envio gratuito a partir de armazém europeu.

O Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps é um enclosure SSD externo com ligação USB-C que permite ao utilizador atingir uma taxa de transmissão de dados de 10Gbps. Suporta SSD até 8TB e suporta as dimensões de SSD 2230/2242/2260/2280. É também compatível com os principais sistemas operativos.

A estrutura é em alumínio com 12,5 x 4 x 1,4 cm e pesa 138,9g. Tem um cabo USB-C e um USB-C/USB-A de 25 cm.

A caixa Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps está disponível por 16,99€, um desconto de 37% face ao preço normal. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa, sem custos adicionais na entrega.

Esta doca Ugreen Triple Display 12-in-1 é do mais completo que conseguirá encontrar no mercado. A funcionalidade que mais se destaca, claro, é a possibilidade de ligar 3 monitores, podendo assim trabalhar com um total de 4 ecrãs em simultâneo. Para isso, utiliza um chip DisplayLink, que suporta resoluções de 4K@60Hz ou 8K@30Hz (apenas Windows).

Traz uma alimentação com uma potência de 100W (PD), onde além de conseguir alimentar o computador, poderá alimentar até 4 HDDs de 3.5". Tem 3 ligações USB A e 3 USB C, suportando uma largura de banda de 10 Gbps numa porta de cada tipo.

Tem ainda ligação ethernet 1 Gbit, slot para cartões SD e microSD, e ligação jack 3.5mm para headset.

A doca Ugreen Triple Display 12-in-1 está disponível por um preço promocional de 319,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto q3dl25. O envio é feito a partir de armazém europeu.

Carregadores USB C para todos os gostos e necessidades

A interface USB C está mais popular que nunca (felizmente!) e nunca é demais ter um carregador destes por perto, já que a probabilidade de ser necessário é muito elevada.

Desde carregadores de 30W com PD3.0 (10,25€) até poderosas estações de carregamento de 300W com múltiplas portas (199,99€), ou mesmo um carregador para o carro de 69W com 3 portas, a oferta é muito extensa.

Estão também disponíveis opções que não descuram ainda a utilização de USB-A, quer seja para dispositivos mais antigos, ou mesmo para a reutilização de um cabo que já tenha. Veja todos os carregadores.

Aproveite a promoção especial de Ano Novo da Ugreen, com descontos até 30% e ainda cupão de desconto disponível na em alguns produtos. Os portes são gratuitos em qualquer compra com valor igual ou superior a 14€. O valor do IVA está incluído em todos os preços e o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

