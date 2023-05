E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, desenvolvemos muito a temática IA, demos nota da chegada do Mercedes EQE SUV e de novidades da Tesla, analisámos o Xiaomi 13 Pro e o Galaxy S23+, e muito mais.

A Inteligência Artificial (IA) veio para ficar, ainda que os moldes dessa estada não tenham sido, totalmente, desbravados. Se as estrelas americanas estão no centro do debate, por cá, na Europa, também temos uma em ascensão. Já ouviu falar da Aleph Alpha?

Não, não estamos a falar em ficção cientifica e também poderá não ser propriamente um devaneio. Na realidade, há quem continuem no meio científico a teimar que o objeto interestelar 'Oumuamua não é um asteroide, uma rocha de outro sistema solar ou um pedaço de um planeta destruído. Há astrofísicos que continuam a insistir que é uma nave espacial extraterrestre. E querem provar que têm razão. A missão já começou!

A Mercedes apresentou o seu primeiro SUV desportivo elétrico, o novo EQE. Nós não quisemos perder a estreia e trazemos-lhe os highlights deste marco na estratégia de eletrificação da marca. São elétricos de excelente qualidade, preços a condizer e um toque desportivo luxuoso. Um conceito cada vez mais requisitado.

No universo dos smartphones de topo, existem marcas que se distinguem e a Xiaomi é uma delas. A evolução ao longo dos anos tem sido notória e o Xiaomi 13 Pro é a prova real disso. Com uma parceira importante com a Leica, este é talvez um dos mais fotográficos smartphones da fabricante... mas as suas potencialidades vão além disso.

A Anycubic acaba de anunciar uma nova impressora 3D Anycubic Photon Mono M5s, a sua primeira impressora de resina 12K que oferece uma solução sem nivelamento e um esquema de impressão rápido. A fabricante garante que esta impressora 3D é revolucionária e oferece detalhes e conveniência sem precedentes para os fabricantes, aprimorando a experiência geral de impressão.

Temos assistido a um crescente investimento no setor das consolas de videojogos portáteis. A ASUS revelou recentemente o seu modelo ROG Ally, que deverá competir diretamente com a Steam Deck da Valve, e agora sabemos que a Logitech G CLOUD vai chegar ao mercado europeu no próximo dia 22 de maio por um preço de 359 euros.

A Samsung tem no seu smartphone Galaxy S23+ talvez a mais equilibrada proposta de topo. Excelente desempenho, câmaras com grandes resultados e funcionalidades, o ecrã... são apenas alguns dos argumentos deste smartphone. Mas será que vale a pena?

Um dia vai acontecer e isso é tão certo como o nascer do Sol ou a dança das marés. A Terra haverá de ficar no caminho de outra grande rocha vinda do espaço e o impacto será catastrófico. Já aconteceu há milhares de milhões de anos no passado e continuará a acontecer durante milhares de milhões de anos no futuro. Contudo, os asteroides perigosos que conhecemos, não serão uma preocupação nos próximos mil anos. O problema poderão ser os outros!

Cada vez mais a tecnologia, em especial a robótica, está ao serviço da medicina. Os robôs têm vindo a adquirir uma melhor precisão, conseguindo atualmente realizar ações "ao milímetro". Em Portugal um robô ajudou a realizar uma cirurgia a um joelho.

Falar em tecnologia hoje em dia é falar em Inteligência Artificial. O tema ganhou bastante tração com a disponibilização da ferramenta ChatGPT por parte da OpenAI. Agora está também disponível a Albertina PT.

Nem todos o têm como inspiração, mas a verdade é que é um incontornável do mundo da tecnologia. Se uns puxam para as energias renováveis e outros para a energia nuclear, Bill Gates aponta o Natrium. Já ouviu falar? Venha conhecer!