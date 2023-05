Portugal: Robô ajudou a realizar cirurgia a um joelho

Cada vez mais a tecnologia, em especial a robótica, está ao serviço da medicina. Os robôs têm vindo a adquirir uma melhor precisão, conseguindo atualmente realizar ações "ao milímetro". Em Portugal um robô ajudou a realizar uma cirurgia a um joelho.

Braço do robô roda 360º...

De acordo com o Expresso, no Hospital de Santo António, no Porto, realizou-se uma cirurgia ao joelho pioneira no Serviço Nacional de Saúde. Para tal recorreu-se a um robô que deu uma ajuda preciosa. Atualmente o SNS tem quatro robôs ao serviço e o ministro da Saúde viu um deles em ação.

Refere o jornal que este novo equipamento será usado em 80% das cirurgias não complexas, mas o objetivo é alargar a outras patologias na área da ortopedia, por exemplo, em "cirurgias de coluna, cirurgia tumoral". O robô cirúrgico tem vantagens para os cirurgiões pois, por exemplo, o braço do robô roda 360º”, destacou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Manuel Pizarro salientou que “precisaremos dos cirurgiões e dos ortopedistas que tomam as decisões”, mas que agora “existe um instrumento que facilita a vida das pessoas que estão a operar e facilita a vida dos doentes que têm uma recuperação mais rápida e um pós-operatório mais tranquilo”, acrescentou.

De acordo com Adélio Vilaça, cirurgião de ortopedia do Hospital de Santo António...

Introduzimos com o robot uma precisão cirúrgica nunca vista, ao milímetro, e que permite personalizar a nossa cirurgia de forma (...). O que estamos à espera com isto é que consigamos eliminar esse grupo de doentes insatisfeitos em que nós percebemos bem a causa

Carlos Oliveira, diretor do serviço de Ortopedia do Hospital de Santo António referiu que...

[com recurso a robôs] conseguiremos reduzir o tempo de internamento. Claro que os doentes adoram isso, as famílias têm vantagens e a instituição também

A cirurgia robótica existe há 20 anos e calcula-se que existam cerca de 6.000 robôs cirúrgicos no mundo inteiro. Durante muitos anos, em Portugal e no SNS, só o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, dispunha de um robô cirúrgico oferecido por uma fundação.