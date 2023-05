Spacetop: o PC de realidade aumentada que quer transformar o trabalho remoto

A realidade aumentada e a realidade virtual estão a começar a entrar aos poucos nas nossas vidas e muitas destas tecnologias poderão revolucionar a forma como serão executadas algumas tarefas. A empresa Sightful lançou aquele que se apresenta como o primeiro computador de realidade aumentada do mundo.

Spacetop: o primeiro computador de realidade aumentada

É o primeiro produto a ser lançado pela Sightful e trata-se de um "computador de realidade aumentada" sem ecrã que projeta os separadores num ecrã virtual de 100 polegadas.

O computador Spacetop é composto pelo hardware que suporta o processamento e por um teclado de tamanho normal. Vem ainda com um par de óculos NReal personalizados. São os óculos que projetam os separadores do PC diretamente na frente do utilizador, permanecendo invisíveis para qualquer outra pessoa.

Em termos de especificações, o Spacetop tem um processador Snapdragon 865 e uma GPU Adreno 650, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, colocando-o na mesma classe de alguns dos smartphones que já são capazes de usar óculos AR. Contudo, não lhe garantirá grande desempenho, ao nível de um computador portátil a preço médio.

Não é, no entanto, do tamanho de um smartphone, medindo cerca de 4cm de altura, 26,5cm de largura e 22 cm de profundidade, e pesa 1,5kg.

A Sightful está claramente à procura de um sucesso cruzado no mercado de trabalho em casa ou em qualquer lugar.

Os computadores são a peça central das nossas vidas diárias de trabalho, mas a tecnologia não evoluiu com o moderno, com o trabalho a partir de qualquer lugar, com as questões de privacidade. Mas a realidade aumentada está cheia de potencial e promessa, mas ainda não encontrou o seu caso de uso diário", disse Tamir Berliner, cofundador da Sightful.

O Spacetop está disponível para compra apenas para 1.000 pessoas iniciais, mas o preço não foi anunciado, nem é conhecido para já.