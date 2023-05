Software de controlo parental em 5 funcionalidades-chave

Sabe o que é um software de controlo parental? Hoje descubra como conseguir um equilíbrio entre tornar a Internet um local mais seguro para os mais novos e proporcionar-lhes a liberdade para explorar, aprender e socializar.

Se alguma vez houve uma altura em que os pais não tinham de se preocupar tanto com as atividades digitais dos filhos, foi durante o período das nossas vidas em que um só computador em casa era a única porta de entrada para a Internet. Depois, quer os computadores, quer os dispositivos móveis com acesso à Internet banalizaram-se e multiplicaram-se – e tudo mudou.

Hoje, explica a empresa europeia especialista em cibersegurança ESET, o desafio de manter os mais novos protegidos online é francamente maior. Além de existirem mais oportunidades para as crianças navegarem na web sem supervisão, os perigos do mundo digital também aumentaram em número e intensidade.

Isto torna o software de controlo parental uma solução cada vez mais atrativa e necessária para pais ou qualquer encarregado da educação de utilizadores mais novos. No entanto, o segredo é saber como colocar estas ferramentas ao serviço da segurança das crianças sem que, ao fazê-lo, esteja a condicionar o seu direito de explorar, aprender e socializar.

Porque pode precisar de software de controlo parental?

É verdade que navegar na web tem perigos para utilizadores de todas as idades, contudo existem desafios online únicos para as crianças aos quais deve ser dada uma atenção especial. Nesse sentido, é essencial para pais e encarregados de educação compreender onde existem ameaças para que depois possam minimizar a exposição das crianças ao risco. À primeira vista, há muito com que se preocupar:

Conteúdo inapropriado: pode tratar-se de material sexualmente explícito, conteúdo sexista ou discriminatório, imagens/vídeos perturbadores ou violentos, websites de jogos de azar e até palavrões. O que considera inadequado depende da idade e do nível de maturidade da criança.

5 funcionalidades-chave em software de controlo parental

Existem muitas soluções de software de controlo parental no mercado, incluindo da ESET, que podem ajudar a resolver alguns ou todos os desafios acima referidos. Considere o seguinte como um bom ponto de partida para fazer a escolha acertada:

Controlos de aplicações que lhe permitem bloquear apps inadequadas para a idade ou controlar as apps a que podem aceder e durante quanto tempo. Os limites de tempo diários são uma boa ideia para minimizar o tempo de ecrã excessivo.

A importância de falar

Embora possa protegê-lo dos cantos mais obscuros da Internet, o software de controlo parental não é uma poção mágica que fará do seu filho um utilizador responsável da Internet. Nada pode substituir o valor de uma comunicação honesta e bidirecional com os seus filhos. Não se limite a dizer-lhes que está a instalar o software; diga-lhes porquê. Discuta abertamente os perigos que vê e estabeleça algumas regras básicas em conjunto. Certifique-se de que eles se sentem ouvidos.

Melhor ainda, tire um tempo livre de tecnologia de vez em quando. Há um mundo maravilhoso para os seus filhos explorarem que não está online.