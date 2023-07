Cuidado: Spotify Premium grátis? É tudo mentira…

Como temos vindo a informar, o que não faltam por aí são esquemas fraudulentos com o objetivo de roubar dados e dinheiros às vítimas. Recentemente passou a circular uma SMS que possui um link para supostamente obter o Spotify Premium grátis durante 6 meses. Tenha cuidado que é uma burla!

Spotify Premium grátis? É tudo mentira...

A mensagem é simples e envolve logo a vítima ao solicitar para validar o seu número. Segundo a mensagem, se proceder à atualização do serviço, via link que é disponibilizado, o utilizador fica com o Spotify Premium grátis durante seis meses. Só que é tudo mentira, em algum momento deve fornecer qualquer tipo de dados.

O Pplware fez o teste da burla e, como se pode ver pela imagem seguinte, é solicitado que a vítima clique em UPDATE. No esquema da burla é usado o logo do Spotify em preto e o verde que caracteriza este serviço digital.

Depois de carregar em UPDATE, é solicitado à vítima que introduza os seus números do cartão, código de segurança, validade, etc. Nunca forneça este tipo de dados, pois está a passar a informação do seu cartão de pagamentos.

De relembrar que Spotify está a oferecer oficialmente 2 meses de Premium neste verão - ver aqui. De referir também que o Spotify subiu os preços da versão Premium.

Segundo refere o Centro Nacional de Cibersegurança, o phishing é um tipo de ataque em que se usam técnicas de engenharia social para capturar informação sensível de uma vítima através de email. Um agente de ameaça que utilize este tipo de ataque procura enganar os recetores de emails para que estes disponibilizem informação sensível através do clique em anexos e/ou URL maliciosos ou da partilha de dados em páginas fraudulentas. Para o efeito, o atacante simula uma marca credível ou personifica alguém de confiança.

Quando esta técnica é utilizada através de SMS, dá pelo nome de smishing e, por telefone (voz), de vishing. Esta técnica também pode ser usada através de mensagens instantâneas em aplicações de redes sociais.