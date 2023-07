Para lá de melhorar a interface do WhatsApp, os seus programadores procuram também dar aos utilizadores novas e melhores ferramentas para se protegerem. Um dos casos mais pedido é o combate ao spam e a todas as chamadas e mensagens não solicitadas. A mais recente versão de testes melhora esta parte com novas ferramentas.

Com constantes melhorias e novidades, o WhatsApp quer tornar-se uma plataforma ainda melhor e com as mais recentes funcionalidades. Este é um processo que decorre de forma gradual, com todas as partes a serem avaliadas de forma gradual e intensiva.

Estes testes decorrem nas versões dedicadas a estas avaliações e têm uma base de utilizadores preparada para as experimentar. É um processo lento e que leva a que qualquer novidade demore vários meses a surgir para os utilizadores finais.

A mais recente versão traz agora uma nova funcionalidade, dedicada às ferramentas de segurança. São duas partes já conhecidas, mas que agora passam a ocupar uma área de maior destaque e que assim podem ser usadas de forma mais simples e mais rápida, para proteger o utilizador.

O WhatsApp pretende explicar o que os utilizadores podem fazer ao receber mensagens de spam. Podem bloquear contatos desconhecidos ou denunciá-los à equipe de moderação do WhatsApp. Além disso, também fornece algumas informações sobre como se manter seguro nas conversas, verificando o nome do perfil, a foto do perfil e o código do país do número de telefone.

As ferramentas de segurança não destacam apenas informações sobre o que os utilizadores podem fazer ao receber uma mensagem de contatos desconhecidos. Também introduzem um novo recurso que garante que o destinatário não saiba se leu as mensagens. Esse recurso é especialmente útil ao lidar com mensagens de contatos desconhecidos.

Estas novas ferramentas de segurança estão disponíveis para alguns utilizadores beta. Estas surgem para todos os que instalam as últimas atualizações do WhatsApp para Android na Google Play Store e estão a ser lançadas para ainda mais pessoas nos próximos dias.