Há já algum tempo que a Google alertava que queria mudar a Internet. Definiu que os cookies de terceiros iriam passara a ser controlados e bloqueados, para uma maior privacidade dos utilizadores. Esse momento chega muito em breve e tudo começará no Chrome com um conjunto alargado de utilizadores.

A Google assumiu para si um papel importante. Quer ser um dos guardiões da Internet e garantir aos utilizadores a maior segurança possível. Uma das medidas mais recentes identificadas é o bloqueio dos cookies de terceiros, algo em que a Google preparava já há algum tempo no Chrome.

Assim, e para dar início a este processo, a partir de 4 de janeiro, a Google começará a testar o seu novo recurso de proteção contra rastreio. Isso eventualmente restringirá o acesso dos sites a cookies de terceiros por padrão. No início, chegará a um subconjunto muito pequeno de utilizadores do Chrome, especificamente a um por cento em todo o mundo.

Posteriormente, a Google prevê eliminar gradualmente o uso de cookies de terceiros para todos os utilizadores no segundo semestre de 2024. A seleção será feita aleatoriamente dar a experiência da Proteção contra Rastreamento e a Google irá notificar quando abrir o Chrome no desktop ou Android.

A Google tem mecanismos de proteção para garantir aos utilizadores a melhor experiência de utilização. Se isso acontecer, se existirem problemas detetados pelo Chrome enquanto navega, um alerta surgirá a questionar se deseja reativar temporariamente os cookies de terceiros para esse site.

A Google tem trabalhado numa maneira de eliminar a necessidade de cookies no Chrome desde 2020, posteriormente incorporando-o na sua iniciativa Privacy Sandbox. A ideia é transmitir dados anónimos de navegação aos anunciantes, que por sua vez podem usar APIs fornecidas pela Google para conduzir os seus negócios de anúncios de uma forma que proteja melhor a privacidade dos utilizadores.

A abordagem do Google à publicidade sem cookies parece útil tanto para os utilizadores focados na privacidade quanto para o negócio geral dos anunciantes, em comparação com outros navegadores que adotam abordagens mais rígidas. No entanto, os concorrentes e defensores da privacidade da Google não estão totalmente convencidos sobre a sua tecnologia de substituição de cookies.