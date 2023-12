EA SPORTS FC serÃ¡ a plataforma oficial do Torneio UEFA eEURO

EA SPORTS FC, continua a seguir as pegadas do seu antecessor (FIFA 23) e dessa forma mantém um forte investimento em alguns eventos internacionais de eSports. O mais recentemente anunciado, foi o Torneio UEFA eEURO.

A Electronic Arts, desde o momento em que perdeu a licença FIFA, não se ficou a queixar e lançou-se no mercado á procura de ainda mais parcerias e pontos de valor acrescentado para EA SPORTS FC.

E recentemente foi anunciado mais um desses Valores Acrescentados: EA SPORTS FC será a plataforma oficial do Torneio UEFA eEURO

Pois bem! O jogo EA SPORTS FC será a plataforma oficial do torneio eEURO da UEFA, uma competição de eSports com os melhores jogadores da Europa do EA SPORTS FC, representado pelas seleções nacionais da UEFA.

O eEURO é uma competição internacional anual de eSports que dá as boas-vindas aos jogadores para competir no Campeonato Europeu de eSports de futebol com as equipas nacionais de elite. Com mais de 50 Seleções Nacionais da UEFA já confirmadas, o torneio UEFA eEURO 2024 está programado para arrancar com as eliminatórias online em março de 2024, antes das finais ao vivo do EURO 2024 em julho de 2024.

Antes das fases de qualificação do eEURO, as Equipas Nacionais vão selecionar um jogador de eSports para os representar durante toda a competição. Cada país determinará a sua própria mecânica de seleção, com muitos a organizar torneios para a seleção de jogadores, oferecendo aos jogadores do EA SPORTS FC 24 a oportunidade de competir em nome do seu país

Para os países selecionados, o torneio para a escolha do representante - jogador da Seleção Nacional será realizado em datas dedicadas em janeiro de 2024. As inscrições para os torneios locais já estão disponíveis aqui, juntamente com a lista completa de países com participação confirmada.

EA SPORTS FC 24 já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. É também possível fazer o download do EA SPORTS Mobile na App Store e na Google Play Store para acederes ao World's Game desde o teu Bolso.