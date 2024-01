Epic Games supera a EA e torna-se na líder de utilizadores ativos na PlayStation e Xbox

Nos dias que correm, os utilizadores têm ao dispôr várias plataformas de jogos, cada uma com uma grande variedade de ofertas. E de acordo com os dados recentes, a Epic Games superou a Electronic Arts e tornou-se na líder de utilizadores ativos na PlayStation e na Xbox.

Epic Games supera a EA

De acordo com um recente relatório da Ampere Analysis, a Epic Games conseguiu ultrapassar a Electronic Arts no que respeita ao número de utilizadores ativos mensais nas principais consolas de videojogos, PlayStation e Xbox.

Para este resultado, é referido que o jogo Fortnite, da Epic Games, foi um dos grandes impulsionadores do sucesso da plataforma da sua criadora. O crescimento do jogo ao longo dos últimos dois anos foi o principal motivo para o crescimento da Epic Games.

Segundo as informações, Fortnite conseguiu registar um surpreendente aumento de 146% nas horas totais jogadas no mês de novembro de 2023 e um crescimento adicional de 9% em dezembro.

Assim, tal como vemos no gráfico anterior, a partir do mês de outubro do ano passado, os jogadores das consolas passaram mais tempo a jogar Fortnite do que outros jogos populares, como é o caso de Call of Duty, EA Sports FC 24, Grand Theft Auto V/Online e Roblox, e todos estes jogos juntos totalizaram mais de 1,6 mil milhões de horas jogadas.

Segundo as informações, os planos da Epic Games indicam que o Fortnite vai continuar a crescer ao longo dos próximos meses, até porque a criadora está a preparar o regresso de Fortnite OG neste ano de 2024. Mas a recente atualização do título trouxe vários conteúdos novos, o que levou então ao maior pico de jogadores registados no jogo.

Para além disso, a Take-Two Interactive também registou um crescimento, tendo até ultrapassado a Activision Blizzard, que atualmente já pertence à Microsoft, no mês de dezembro de 2023. Este aumento deveu-se sobretudo ao sucesso de Grand Theft Auto V/Online.