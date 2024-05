Microsoft vai lançar a sua própria loja de jogos mobile para evitar taxas da Apple e Google

Dentro de alguns meses, será possível obter os jogos para telemóvel da Microsoft na sua própria loja. A empresa decidiu lançar uma loja Web-based em vez de uma aplicação para torná-la "acessível em todos os dispositivos, todos os países", para que não fique "preso a um único ecossistema".

Candy Crush Saga, Call of Duty e Minecraft entre os jogos revelados

A Presidente da Xbox, Sarah Bond, revelou na Bloomberg Technology Summit que a empresa está a lançar uma loja baseada na Web, na qual é possível fazer download dos seus jogos para telemóvel e obter add-ons ou compras na aplicação com desconto.

Para começar, a Microsoft só irá alojar os seus próprios jogos, o que significa que irá apresentar muitos títulos da Activision Blizzard. Se bem se lembra, a Microsoft adquiriu a empresa de desenvolvimento de jogos num negócio de 70 mil milhões de dólares, fechado no ano passado.

O mais provável é encontrar Candy Crush Saga, que aparentemente gerou 20 mil milhões de dólares em receitas desde o seu lançamento em 2012, e os jogos para telemóvel de Call of Duty no primeiro conjunto de títulos disponíveis para download. Bond afirmou que o Minecraft também poderá ser um dos primeiros jogos a ser disponibilizados.

Este é apenas o primeiro passo na jornada [da empresa] para construir uma loja de aplicações de confiança com as suas raízes nos jogos.

Disse um porta-voz da Xbox à Bloomberg. A Microsoft planeia abrir a loja de aplicações a editores terceiros no futuro, embora não tenha partilhado uma data para esse objetivo.

A empresa anunciou pela primeira vez a sua intenção de lançar uma loja de jogos para dispositivos Android e iOS no ano passado, pouco antes de as regras da Lei dos Mercados Digitais (LMD) da UE se tornarem aplicáveis.

Para cumprir as regras da LMD, a Apple e a Google têm de permitir que as lojas de aplicações de terceiros estejam acessíveis nas suas plataformas e oferecer sistemas de faturação alternativos para as compras.

Os operadores de lojas de aplicações de terceiros poderão evitar algumas das taxas cobradas pela Google e pela Apple, mas terão de pagar às empresas para contornar as lojas oficiais das suas plataformas móveis. Ambas as gigantes da tecnologia já indicaram como estão a mudar as coisas para cumprir os regulamentos da LMD. No entanto, os rivais das empresas consideraram as alterações que estão a fazer insuficientes, o que levou a Comissão Europeia a começar a investigar os seus planos de conformidade.

Leia também: