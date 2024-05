Microsoft volta a fazer experiências com o Menu Iniciar do Windows 11

A Microsoft decidiu mudar um pouco o Menu Iniciar no Windows 11. Este sistema mostrou desde o início uma nova posição e algumas alterações importantes nesta área. Agora, e ainda em testes muito iniciais, a Microsoft resolveu trazer novidades para o Menu Iniciar, para o tornar ainda mais útil. A pergunta é se alguém quer estas novidades.

A build 26212 do canal Canary do Windows 11 trouxe uma novidade em segredo que está já acessível para os utilizadores deste programa de testes. Sem o ter anunciado, a Microsoft deu ao Menu Iniciar mais algumas mudanças e que vão mudar de forma completa este elemento do sistema operativo.

A ideia da Microsoft é dar ao utilizador mais informação diretamente no Menu Iniciar, uma área constantemente usada. Assim, teremos um painel flutuante nesta área, cheio de widgets “complementares” e com todo o tipo de informação útil para o utilizador.

It's time for the Start menu to become extensible!

Windows 11 build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked or ) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo pic.twitter.com/FddrpC99h3 — Albacore (@thebookisclosed) May 9, 2024

A Microsoft não mencionou estes novos widgets do Menu Iniciar nas notas de lançamento oficiais da compilação 26212 do Windows 11. Foram descobertos por um velho conhecido (@thebookisclosed no X), dedicado a avaliar e encontrar novidade e mudanças no sistema da Microsoft.

Os “companheiros do menu Iniciar”, nome dado a estes novos elementos descobertos, parecem ser uma forma de permitir que os programadores estendam o menu Iniciar do Windows 11. Vão trazer funcionalidades semelhantes ao que um widget oferece. Vão Para serem mostrados, ficam numa ilha flutuante que pode ser encaixada ao lado do menu Iniciar.

You'll be able to configure Companions through the Settings > Personalization > Start. It features a list of installed Companions with on/off toggles as well as a link to the provider's site for customization (similar to Widgets, it's very web centric). Dock side is up to the dev — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024

Estes complementos do Menu Iniciar serão configuráveis ​​na secção principal de configurações do Windows 11. Vão conseguir instalar vários acompanhantes e alternar para ativá-los ou desativá-los. Do que foi revelado, estes companheiros parecem ser muito centrados na web, assim como os widgets do Windows 11.

Se a Microsoft decidir avançar com esta novidade, pode ser a resposta para a perda dos Live Tile. Estes ofereciam widgets com informações no menu Iniciar, mas não eram amplamente suportados pelos programadores de aplicativos. Isso pode agora mudar no Windows 11 com esta novidade aparentemente simples da Microsft.