Wear OS da Google agora deixa limitar a utilização dos smartwatches pelas crianças

A Google tem apostado muito, ainda que discretamente, no controlo dos tempos de utilização do Android. O conhecido Bem-estar digital dá a liberdade necessária para criar limites à utilização do smartphone e agora tem uma novidade. Com a mais recente atualização temos a possibilidade de limitar a utilização dos smartwatches com Wear OS pelas crianças.

Wear OS deixa limitar utilização dos smartwatches

Todos os meses a Google traz para o Android novidades com as suas atualizações. Estas acabam por chegar aos smartphones e aos smartwatches, com novas funções e com novas correções de problemas. Foi isso que vimos chegar há poucos dias e que a Google descreveu na sua página dedicada a estas atualizações.

Do que é reportado, com a versão 24.18 dos Serviços do Google Play a gigante das pesquisas trouxe o que chamou "School Time" para o Wear OS. Ainda que a descrição seja um pouco vaga, dá aos pais a possibilidade de limitarem a utilização dos smartwatches pelas crianças.

[Wear] Se é um dos pais, pode definir o horário da escola para limitar as apps que a criança pode usar e silenciar o respetivo dispositivo.

Atualização da Google traz ferramenta de produtividade

Estes passam a poder controlar as apps que são usadas nos relógios digitais com o Wear OS, bem como o tempo de utilização associado. Além disso, os pais passam passar a poder também definir quando os smartwatches podem fazer barulho para alertar o utilizador.

Parece ser claro que esta novidade será uma ajuda essencial para a produtividade dos utilizadores dos smartwatches. Ao mesmo tempo, dá aos utilizadores um controlo grande, que podem ainda incluir intervalos para almoço e chamadas de emergência durante o horário escolar programado.

Uma ajuda para controlar utilização por crianças

Esta nova funcionalidade não é totalmente desconhecida no universo dos smartwatches. A Apple tem uma função similar associada ao watchOS 7 ou versões posteriores, chamada Schooltime. Também esta permite definir tempos de utilização e ter acesso a relatórios detalhados sobre o Apple Watch que esteja a ser usado por crianças.

Tanto a nova versão dos Serviços do Google Play como as da Google Play Store estão já a ser lançados para o Android. Deverá ser uma questão de dias até que esteja disseminado e assim disponível para todos. Quanto aos smartwatches, estes ficam assim mais controlados, em especial os que são usados por crianças, tal como já acontecia com os smartphones, recorrendo ao Family Link.