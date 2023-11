Sendo um dos serviços de email mais usados na Internet, o Gmail adapta a sua interfaces e as suas funcionalidades para o que os utilizadores necessitam. Estas nem sempre são as mais óbvias, mas acabam por se tornar essenciais. Uma nova capacidade chega e o Gmail promete acabar de vez com todas as mensagens indesejadas no Android.

Para além das mudanças na sua interface, o Gmail tem procurado evoluir e trazer novidades para a área da gestão do email e das suas mensagens. Os utilizadores têm mais liberdade e procuram assim usar este serviço de correio eletrónico para muito mais no seu dia a dia.

Uma novidade foi descoberta agora e permite aos utilizadores fazer uma gestão muito mais criteriosa das mensagens que recebem. Esta é especialmente importante para poder acabar com todas as indesejadas, poupando assim tempo e facilitando assim a sua gestão e de todas as mensagens do Gmail.

Falamos de um novo botão presente em algumas das mensagens que o utilizador recebe, com o texto "cancelar subscrição", desta vez dedicado aos smartphones Android. A funcionalidade é óbvia e vem trazer para o sistema da Google algo que a Google tem já presente na versão web do Gmail.

Este estará no topo da mensagem, tratando e imediato deste processo, sem obrigar a aceder aos sites dos serviços, algo que por agora acontece na versão Web. Assim, os utilizadores escusam de procurar esta opção nos emails que recebem, facilitando assim a utilização a vários níveis.

Também, e como acontece em outras opções e serviços, os utilizadores passam a ter uma confirmação visual da alteração da subscrição. Assim, este processo oferece mais informação aos utilizadores e garante que este é realizado com sucesso.

Para conseguir oferecer esta funcionalidade, a Google vai ler todas as mensagens e procurar por esta opção, garantindo depois que esta funcionalidade está disponível. Focadas no Android, as mudanças vão mudar e melhorar o que o serviço oferece, tornando-o ainda melhor e mais simples de usar.