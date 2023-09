Ainda que o Android 14 ainda não tenha sido lançado, a Google já prepara a sua primeira atualização. Esta foi apresentada agora na sua versão beta e acessível para os smartphones Pixel. A QPR1 traz uma novidade para as baterias, onde vai existir muito mais informação útil para os utilizadores.

Mais informação no Android 14

Ainda que não esteja confirmado oficialmente, a Google parece estar a preparar-se para lançar o Android 14 no dia 4 de outubro. Será neste dia que o Pixel 8 será revelado ao mundo, acompanhado provavelmente pelo smartwatch da gigante das pesquisas, o Pixel Watch 2.

Com a nova versão já pronta e quase a ser lançada, é curioso ver que a Google tem já a primeira atualização do Android 14 a ser preparada. Esta não será a correção de problemas de segurança, como aconteceu agora com o iOS, mas sim a chegada de novidades para os smartphones Android.

Com a primeira versão beta já disponível, ainda que limitada aos Pixel, começam a surgir mais informações sobre as novidades que esta versão do Android 14 traz. Uma delas chamou à atenção e parece dedicada à bateria do smartphone, com mais informação dedicada aos utilizadores.

Google mostrará os ciclos bateria

Do que já foi detetado, a nova atualização do Android 14 traz para os utilizadores informação sobre os ciclos da bateria. Assim Em Configurações> Sobre o telefone, uma nova sessão "Informações da bateria", que inclui a data de fabrico, bem como a contagem dos ciclos de carga pelos quais a bateria passou.

Isto permite que os utilizadores percebam a idade da sua bateria e o que ela até esse momento de utilização. No entanto, não inclui a estatística mais relevante que é a integridade da bateria ou capacidade máxima que ainda oferece aos utilizadores do Android.

Embora se espere que a Google expanda as informações da bateria mostradas no Android 14, este é um bom primeiro passo. Ainda não se sabe se essa nova contagem dos ciclos da bateria aparecerá ou não em todos os smartphones Android, mas é garantido que está nos Pixel da Google.