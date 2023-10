Um dos grandes problemas do Android é mesmo a profusão de versões que estão disponíveis e a ser usadas. A Google tem tentado acabar com este cenário, mas parece impossível conseguir manter os utilizadores atualizados. Os dados mais recentes são positivos, com o domínio do Android 13, mas ainda longe do que seria esperado.

Android 13 já domina nos smartphones!

A Google tem no Android uma das suas propostas mais importante. As principais marcas de smartphones adotam este sistema como a base dos seus equipamentos e tratam das necessárias atualizações quando estas surgem anualmente e com todas as novidades.

Os mais recentes dados de distribuição das versões deste sistema operativo surgiram agora e mostram claramente quem domina. O Android 13 assumiu a liderança deste campo e é agora a versão do sistema da Google mais usada nos diferentes smartphones ativos.

Com uma quota de mercado de 22,4% está na liderança, seguido de forma muito próxima pelo Android 11, que assume ainda 21,6%. Esta nova posição da versão que domina no sistema da Google mostra uma subida forte, tendo crescido 7,4% em apenas cinco meses.

Conheça a distribuição das versões da Google

A lista segue de forma próxima com o Android 10, com a versão que fica entre as duas principais distribuições, o Android 12, a ter ainda 15,8% de utilizadores. O final da lista segue com as restantes versões do Android por ordem, desde o Android 9 Pie até ao Android 5.0 Lollipop.

Importa notar que estes dados são referentes ao dia 1º de outubro de 2023, ou seja, antes do lançamento do Android 14. É por essa razão que a mais recente versão do sistema da Google não está ainda representada nesta tabela da Google.

Espera-se que o Android 14 siga o mesmo caminho que a versão que agora domina esta lista. Os fabricantes apostam forte nas atualizações e por isso esta versão deverá ser vista a subir na tabela em breve. As primeiras versões estão a chegar e rapidamente os smartphones vão ter acesso a esta versão do sistema da Google.