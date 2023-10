Especialistas alertam: guerra de preços dos carros elétricos vai piorar em 2024

A guerra de preços dos carros elétricos, se assim a pudermos chamar, não se deve apenas às táticas da Tesla, no sentido de ser competitiva. Segundo os especialistas, os vários fatores que a motivam poderão piorá-la, em 2024.

No ano passado, de forma geral, os preços dos carros registaram uma subida significativa, devido à escassez de componentes. Esta, por sua vez, resultou numa queda da oferta, motivando um aumento dos preços.

A situação está, agora, ligeiramente diferente. Contudo, os analistas indicam que estamos perto de um abrandamento das vendas de carros elétricos, pelo que a guerra de preços poderá agudizar.

Guerra de preços motivada pela Tesla e pelas escolhas das fabricantes

Apesar de a tática da Tesla ter dado força à guerra, há outros pesos para esta medida. Nomeadamente, as margens de lucro das fabricantes europeias. A título de exemplo, a Mercedes-Benz, que viu as suas ações a caírem 6%, num dia, após a apresentação dos resultados do terceiro trimestre.

Os resultados têm que ver com o desvio que Ola Källenius motivou, de modo a aumentar a sua margem de lucro.

De acordo com os resultados divulgados pela fabricante alemã, o lucro recorde do ano passado, de 14,6%, foi apenas o começo, pois o chefe da Mercedes ambicionava ir muito mais longe e aproximar-se de uma marca de luxo, como a Louis Vuitton (LVMH). Esta escalada, contudo, significaria atingir 18% de lucros.

Aquando do terceiro trimestre, os 12,8% deixaram a Mercedes-Benz mais próxima da Audi do que da LVMH, com 12,8%.

Este desvio foi uma tentativa de posicionar a marca no setor de luxo, porque, além de ser muito mais atrativo para os investidores, é menos suscetível de ser comparado com as marcas chinesas - às quais são associados os preços baixos.

Na perspetiva do diretor-financeiro da Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, este afastamento da luxuosa LVMH teve origem na "intensa concorrência de preços, especialmente no que aos carros elétricos diz respeito". Afinal, estes modelos eletrificados estão cada vez mais baratos.

Apesar disso, são muitos os que ainda adiam a compra de um carro elétrico, pelo que o aumento da sua produção, que visa reduzir os custos, resulta num aumento significativo de automóveis em stock.

A par de tudo isto, o aumento da oferta: são cada vez mais os modelos eletrificados que nos chegam aos olhos, apoiados em incentivos.

Espera-se que, em 2024, as máquinas comerciais das fabricantes de carros elétricos trabalhem ainda mais afincadamente, resultando num agudizar da guerra de preços.