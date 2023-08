Empresários dizem que os jovens não estão preparados e têm poucas habilidades

Atualmente praticamente todos os jovens do mundo estão ligados à Internet e às mais variadas redes sociais, adquirindo várias competências do mundo digital. No entanto, um recente estudo concluiu que os empresários dizem que os jovens da Geração Z não estão preparados para o trabalho uma vez que têm poucas habilidades de comunicação e pouca ética de trabalho.

Jovens mal preparados para o mundo do trabalho?

Uma recente pesquisa realizada pela Intelligent.com entrevistou 1.243 líderes do setor empresarial para determinar como é que estes sentem a sua experiência a trabalhar com a Geração Z, que são os jovens nascidos entre 1997 e 2012, e que se formaram no ensino superior entre o ano de 2020 e 2023.

E de acordo com os resultados, de uma maneira geral os empresários consideram que estes jovens não estão preparados para a força de trabalho, uma vez que têm poucas habilidades de comunicação e pouca ética de trabalho. Em concreto, 4 em cada 10 líderes empresariais dizem que os recém-formados não estão preparados para ingressar no mercado de trabalho.

Ou seja, 40% consideram que os jovens que acabaram de se formar não estão preparados para o trabalho e os principais motivos para isso estão relacionados com a pouca ética de trabalho e fracas habilidades de comunicação. Para além disso, mencionam ainda a falta de habilidades tecnológicas também contribuiram para a fraca preparação dos licenciados.

De todos os empresários que consideram que os jovens licenciados estão mal preparados, 88% consideram que essa é uma realidade mais verdadeira agora do que em comparação com o que se via há 3 anos. E quase todos esses inquiridos (94%) admitiram que também evitam contratar recém-formados.

Por sua vez, os gerentes acreditam que a cultura é uma das culpadas pela fraca preparação, mas cerca de metade também consideram que os pais, educadores e a pandemia da COVID-19 tiveram um papel importante neste panorama. E 88% ainda acreditam que se as universidades tivesse aulas de equiqueta, a situação poderia melhorar.

Os resultados indicam ainda que parte deste descontentamento estará relacionado com o facto de muitos empresários terem tido a experiência em que um recém-formado pediu um salário extremamente alto. Alguns jovens pediam ordenados de 100.000 dólares, quando muitos dos cargos ganham 70.000 dólares ou menos.

Pode ver os resultados completos aqui.