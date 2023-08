Euribor a 3 meses alcança novo máximo desde novembro de 2008

As notícias sobre as taxas EURIBOR não são as melhores e são muitos os que veem os seus créditos Habitação a disparar para prestações elevadíssimas. Hoje a Euribor a 3 meses alcançou novo máximo desde novembro de 2008. A Euribor a 6 meses também aumentou.

EURIBOR a 12 meses recua para os 4,052%

A EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) é uma taxa de referência, que resulta da média das taxas de juro dos empréstimos feitos entre bancos da zona Euro. De acordo com os últimos dados, a esta taxa subiu a três meses para um novo máximo desde novembro de 2008.

Esta quinta-feira, as taxas Euribor subiram a três e a seis meses para 3,788% e 3,937%, respetivamente. No que diz respeito a 12 meses, a taxa recuou para 4,052%. A média da taxa Euribor a 12 meses avançou de 4,007% em junho para 4,149% em julho, mais 0,142 pontos.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

As taxas a 3, a 6 e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.