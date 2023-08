TVDE: Há 12 plataformas e 62.892 motoristas em Portugal

O TVDE é o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de uma plataforma eletrónica, como é o caso da Uber. Segundo dados recentes, este setor aumentou 50% em Portugal desde o ano passado. Conheça os números que foram revelados.

TVDE: Existem 41.236 motoristas portugueses

De setembro do ano passado a agosto deste ano, as plataformas eletrónicas aumentaram de oito para 12 em Portugal. Já as empresas passaram de 10.824 para 14.840. No que diz respeito aos motoristas duplicaram de 41.729 para 62.892.

Segundo refere o IMT, segundo refere o JN, na TVDE existem 41.236 motoristas portugueses; 9.112 brasileiros; 4.850 indianos; 1.672 paquistaneses e 1.398 bangladeshianos. Perto de mil motoristas portugueses entraram no setor, desde agosto de 2022, o que fez duplicar o número de motoristas de outras nacionalidades.

O crescimento acentuado do setor TVDE levou a que a quantia arrecadada pelo Estado pela contribuição de regulação e supervisão crescesse de 2.8 milhões de euros para 3.8 milhões de 2021 a 2022, avança o JN. Este imposto representa 5% da receita das plataformas, logo estima-se que essas tenham faturado 76 milhões de euros no ano passado.

A atividade de operador da plataforma de TVDE está sujeita a licenciamento e só pode ser exercida por empresas que cumpram as condições de acesso e exercício especificadas a seguir. O licenciamento para o exercício da atividade TVDE é titulado por uma licença, mediante a comprovação de que os titulares possuem ou mantêm os requisitos de acesso à atividade.