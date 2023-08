Será mesmo necessário tomar banho todos os dias?

Geralmente, as pessoas têm o hábito de tomar banho, diariamente - fora aquelas que querem fazê-lo mais do que uma vez por dia. Se é o seu caso, sabe se é mesmo necessário fazê-lo? E mais, se é bom para a sua saúde?

Não é a nossa tarefa favorita, enquanto crianças. Contudo, com o tempo (e a idade), começamos a adotar os banhos muito frequentes, até por incentivo dos familiares que nos rodeiam, que alegam ser o ideal. De facto, nos Estados Unidos da América, o duche diário tende a começar por volta da puberdade e a prolongar-se por toda a vida.

Robert H. Shmerling, Senior Faculty Editor da Harvard Health Publishing, escreveu que, nos EUA, cerca de dois terços das pessoas tomam duche diariamente e, na Austrália, são mais de 80%. Por sua vez, na China, cerca de metade das pessoas toma banho apenas duas vezes por semana.

Segundo Shmerling, para muitas pessoas, o banho diário não tem que ver com questões de saúde, mas antes com um hábito impingido pelas normais sociais. Aliás, talvez isto justifique, na sua opinião, que a frequência do banho varie tanto de país para país.

Conforme explicou aqui, as pessoas tendem a considerar que "é mais saudável" tomar banho todos os dias, por preocupações com o odor corporal, para ajudar a despertar ou devido a uma rotina matinal que pode incluir exercício físico.

O que é considerado aceitável a este respeito varia de cultura para cultura. E parte (talvez muito) do que fazemos quando se trata de hábitos de limpeza é fortemente influenciado pelo marketing. Já reparou que as instruções nos frascos de champô dizem frequentemente "ensaboar, enxaguar, repetir"? Não há nenhuma razão convincente para lavar o cabelo duas vezes em cada banho, mas vende-se mais champô se todos seguirem estas instruções.

Escreveu Shmerling, acrescentando que, em termos de saúde, não é claro que um banho diário tenha um impacto positivamente significativo.

Pelo contrário, Shmerling explicou que até pode ser prejudicial: "uma pele normal e saudável mantém uma camada de óleo e um equilíbrio de bactérias 'boas' e outros microorganismos. A lavagem e a esfoliação removem-nos, especialmente se a água estiver quente". Assim:

A pele pode ficar seca, irritada ou com comichão.

A pele seca e gretada pode permitir que as bactérias e os alergénios violem a barreira que a pele deve ter, permitindo a ocorrência de infeções cutâneas e reações alérgicas.

Os sabonetes antibacterianos podem matar as bactérias normais, perturbando o equilíbrio dos microrganismos na pele e encorajando o aparecimento de organismos mais resistentes e menos amigáveis.

O nosso sistema imunitário precisa de uma certa quantidade de estímulos de microrganismos normais, sujidade e outras exposições ambientais para criar anticorpos protetores e memória imunitária: "Esta é uma das razões pelas quais alguns pediatras e dermatologistas não recomendam banhos diários para as crianças. Os banhos ou duches frequentes ao longo da vida podem reduzir a capacidade do sistema imunitário para fazer o seu trabalho".

Além destes pontos que enumerou, Shmerling explicou também que o facto de a água com que nos lavamos poder conter sais, metais pesados, cloro, flúor, pesticidas e outros produtos químicos, pode tirar pontos ao banho diário.

Sobre a frequência ideal para um banho, Shmerling disse não ter a resposta, ressalvando que os especialistas sugerem que algumas vezes por semana são suficientes: "duches curtos (com a duração de três ou quatro minutos) com foco nas axilas e virilhas podem ser suficientes".