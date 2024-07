Arábia Saudita consegue taxa de sobrevivência de 98% em 400 cirurgias robóticas

Temos conhecido avanços significativos nesta matéria e, em mais um, a Arábia Saudita consegue taxa de sobrevivência de 98% em 400 cirurgias cardíacas robóticas.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) da Arábia Saudita anunciou um marco importante no seu Programa de Cirurgia Cardíaca Robótica: uma taxa de sobrevivência de 98% em 400 cirurgias cardíacas realizadas desde o início do programa, em fevereiro de 2019.

Iniciado com 105 procedimentos no seu primeiro ano, o programa atingiu agora um marco significativo, que reforça a posição do hospital enquanto líder global em cuidados cardíacos robóticos.

Segundo o hospital, citado pelo Interesting Engineering, as cirurgias robóticas levaram a reduções nas transfusões de sangue e na duração da ventilação mecânica. Isto permite que os doentes recuperem mais rapidamente e tenham menos complicações.

Além disso, a natureza pouco invasiva dos procedimentos robóticos reduziu significativamente o tempo de internamento hospitalar em mais de 50%. Esta redução das estadias hospitalares traduz-se, por sua vez, numa diminuição de 40% dos custos globais, em comparação com os métodos convencionais.

Hospital da Arábia Saudita atinge marco importante nas cirurgias robóticas

O programa do KFSH&RC tem estado na vanguarda da inovação, tendo já abordado uma vasta gama de doenças cardíacas complexas. Até à data, o hospital já realizou com êxito operações robóticas de múltiplas válvulas, substituições da válvula aórtica e outros procedimentos complexos.

Além disso, conduziu, com êxito, procedimentos robóticos em doentes de alto risco, como crianças com menos de 18 anos, pessoas com obesidade mórbida e doentes que necessitavam de refazer cirurgias. Aliás, o KFSH&RC é o "único" hospital a nível mundial a efetuar cirurgias cardíacas robóticas em crianças.

Estamos orgulhosos da nossa equipa que participou neste sucesso. Agradecemos aos nossos cardiologistas que continuam a encaminhar os doentes para uma abordagem de cirurgia cardíaca robótica e minimamente invasiva.

Afirmou Feras Khaliel do KFSH&RC.

Apesar de o custo inicial da cirurgia robótica ser mais elevado devido aos instrumentos especializados envolvidos, os benefícios a longo prazo em termos de redução de complicações, estadias hospitalares mais curtas e melhoria da qualidade de vida provaram ser inestimáveis.