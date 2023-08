Oukitel RT7 Titan – O tablet robusto 5G com bateria de 32.000 mAh, chega a 21 de agosto

A Oukitel é hoje uma das grandes referências da tecnologia robusta e acaba de anunciar o novo tablet robusto Oukitel RT7 Titan, que chegará a 21 de agosto de 2023. Foi projetado com a maior bateria de 32.000 mAh do mundo para um tablet, tem ligação à rede 5G de ponta e apresenta uma elevada durabilidade... uma verdadeira máquina de trabalho que vai querer ter.

Os tablets oferecem, nalguns cenários, uma produtividade elevada face ao smartphone. Contudo, se no segmento dos telemóveis já existem muitas soluções robustas, nos tablets a oferta é mais limitada. O Oukitel RT7 Titan chega como uma proposta inovadora e que poderá ser a solução que muitos profissionais ou aventureiros procuram.

Oukitel RT7 Titan supera na autonomia

A Oukitel está a lançar o RT7 Titan com a maior bateria de sempre alguma vez colocada num tablet de 32.000 mAh. No segmento dos modelos robustos a capacidade mais comum das baterias é de cerca de 7.000 mAh a 10.000 mAh. O RT7 Titan pode suportar até 2.720 horas em standby, 220 horas em chamadas e 35 horas em reprodução de vídeo.

Um período prolongado de entretenimento ou trabalho é facilmente garantido. Além disso, o tablet robusto vem com funcionalidade de carregamento reverso, oferecendo grande potência para carregar outros dispositivos em emergências.

O desempenho com um MediaTek Dimensity 720

Alimentado por um processador MediaTek Dimensity 720 com até 24 GB de RAM (12 GB de RAM que podem ser expandidos com recurso ao armazenamento interno) e 256 GB de ROM, Oukitel RT7 Titan promete uma experiência perfeita para multitarefa, jogos e reprodução de vídeo. Além disso, o Oukitel RT7 Titan lidera o caminho com ligação 5G, oferecendo menor latência, maior capacidade e maior largura de banda em comparação com as ligações 4G.

O RT7 Titan tem um ecrã com resolução FullHD+ de 10,1 polegadas com brilho de 400nit, proporcionando aos utilizadores uma experiência de visualização nítida tanto em ambientes internos quanto externos. Ao contrário de outros tablets comuns, este dispositivo é capaz de resistir a quedas, embates e temperaturas extremas, certificado pelas normas IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

Além da resistência e do desempenho...

Equipado com uma câmara principal de 48MP e uma câmara de visão noturna de 20MP, os utilizadores poderão captar todos os momentos, do dia à noite. A câmara frontal é de 32MP.

Em termos de acessórios, a Oukitel oferece três opções práticas: uma alça de elevada qualidade, uma alça de mão e uma alça de ombro. Os utilizadores podem escolher facilmente o acessório preferido, dependendo das necessidades.

De acordo com a Oukitel, o novo tablet Oukitel RT7 Titan estará à venda no AliExpress a partir de 21 de agosto. Para mais informações, fique atento a novos anúncios da Oukitel.

