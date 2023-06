Análise: TwoTrees TS2 10W – gravação e corte a laser para a maioria das situações

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser, bem como das impressoras 3D, tem crescido bastante nos últimos meses. Continuam a surgir soluções não apenas mais evoluídas, mas cada vez mais amigas do utilizador, capazes de concretizar resultados de excelência mesmo para os iniciantes. Analisámos a máquina TwoTrees TS2 10W, muito simples de utilizar e com potência adequada para a maioria dos materiais e com diversas funcionalidades avançadas.

Este tipo de máquinas já deixou de ser um "bicho de 7 cabeças", onde só os geeks ou os profissionais conseguiam "dar conta do recado". Atualmente, é muito fácil colocar uma máquina destas a funcionar em pleno em poucos minutos, até porque em muitos casos já vem pré-montada, bastando apenas juntar os módulos.

A qualidade do resultado final poderá também estar muito dependente do conhecimento do utilizador, mas uma máquina mais evoluída consegue fazer o trabalho mais difícil. É precisamente o caso desta TwoTrees TS2 10W, com afinação automática do foco, sensor de chama, uma generosa área de trabalho, e muito mais.

Sobre a TwoTrees

Criada em 2017, a TwoTrees é uma das maiores produtoras de impressoras 3D, máquinas laser e acessórios na China, hoje composta por I&D, produção e retalho. É uma empresa tecnológica presente nos quatro principais sectores do mercado das impressoras 3D: impressoras 3D, gravadoras a laser, peças sobressalentes e acessórios e filamentos.

A TwoTrees emprega atualmente mais de 200 pessoas em todo o mundo e registou vendas de 10 milhões de dólares em 2021. Ao longo destes anos, a TwoTrees tem preservado e melhorado cuidadosamente a experiência do consumidor, concentrando-se resolutamente na qualidade dos seus produtos e serviços. A TwoTrees está fortemente empenhada num comportamento ético e insiste na integridade em todas as suas atividades e relações.

A TwoTrees TS2 10W - características e especificações

A TwoTrees TS2 10W é uma máquina que permite fazer gravação e corte a laser numa área máxima de 450 x 450 mm, em vários tipos de materiais. Tem um módulo de 10W, que resulta de uma tecnologia única de combinação de 2 lasers de 5W, e consegue uma espessura mínima de 0,08 mm e precisão de 0,1 mm, com uma velocidade de funcionamento máxima de 10000 mm/min.

Tem uma tecnologia de foco automático, onde apenas com 1 clique ajusta automaticamente a distância do laser ao objeto (eixo Z), de acordo com o que se pretende fazer (gravação ou corte com diferentes profundidades).

Tem ainda mecanismos de segurança, como deteção de inclinação (no caso de desnível ou escorregamento) e deteção de chama, que desencadeiam imediatamente um alarme e a paragem da operação. O interruptor de emergência permite também, rapidamente, desligar a máquina para prevenir situações indesejadas, para o caso de a gravação acontecer onde não é suposto.

Em termos de design, tem um eixo X-Y com escala inscrita nos perfis de alumínio, para facilitar o posicionamento e alinhamento das peças. Já no suporte do laser, como já referido, tem o eixo Z atuado manualmente (roda superior) ou pelo motor, e tem o sensor de posição que deteta a presença do objeto, conseguindo assim calibrar o foco.

Para proteção da luz laser para o utilizador, tem um filtro vermelho em volta do laser, tem outro filtro vermelho na zona frontal da máquina, e inclui também uns óculos de proteção.

Em termos de compatibilidade de impressão, é compatível com os softwares para impressão a laser, como o LaserGRBL, LightBurn, entre outros. Suporta ficheiros SVG, NC, BMP, JPG, PNG, GCODE. Para impressão, pode ser utilizada a interface USB, a App via Wi-Fi ou cartão microSD.

Na caixa:

Moldura frontal com o módulo de controlo e filtro em acrílico

Moldura traseira com motor e eixo Y

Perfis laterais e perfil de suporte ao eixo Z

Eixo Z, com laser e sensores de posição e de chama

Motor eixo X

Transformador e cabo de alimentação

Todos os parafusos, chaves e acessórios necessários à montagem

Filtro acrílico para o laser

Cabo USB

Cartão microSD com manuais e software

Óculos de proteção

Pincel para limpeza

Manual de instruções

Papel kraft e tira metálica para primeira utilização

Montagem e primeira utilização

A TS2 vem pré-montada, facilitando assim o processo de montagem, principalmente no que respeita à passagem dos cabos pelas guias, entre a unidade de controlo e o laser. Em cerca de 15 a 20 minutos é possível ter tudo montado, calmamente, seguindo as instruções pelo manual.

Como em todos os mecanismos que têm perfis e rodas com afinação excêntrica (impressoras 3D e gravadoras laser), é necessária uma afinação final para tirar as folgas, sem que o livre movimento seja prejudicado. É preciso alguma sensibilidade para o fazer, mas nada que seja particularmente difícil. É também necessário ajustar a polia de um dos lados do eixo Y, para que o perfil central seja perfeitamente perpendicular aos laterais. Tudo está muito bem explicado, não só no manual como também em vídeo, incluído no cartão microSD.

Para a afinação do ponto de focagem, aqui há uma grande vantagem relativamente aos modelos mais baratos: é automático! Os softwares LaserGRBL e Light Burn vêm incluídos no cartão microSD e são fornecidas instruções detalhadas para ambos os softwares. Para primeiro teste, foi utilizado apenas o LaserGRBL, e tudo foi simples e direto.

Após instalar o software e importar os botões adicionais, ficam à disposição os controlos necessários para posicionar o laser e ajustar automaticamente o foco (altura do laser ao objeto) para diferentes propósitos: gravação e corte de 2, 3, 5 e 8 mm. Também é possível levantar 20 mm (ou outra qualquer dimensão facilmente configurável). Basicamente, os botões personalizados desencadeiam ordens específicas (comandos) para o controlador da máquina, ordens essas que podem ser editadas mediante a necessidade.

Fica então tudo pronto para iniciar o primeiro trabalho. Basta colocar a peça, alinhar no ponto 0,0 com a ajuda do flash do laser em baixa potência, ou colocar em qualquer outro ponto da área de trabalho e definir como o ponto origem, para que o laser incida exatamente onde se pretende. Finalmente, o ajuste do ponto de foco, bastando para isso clicar no botão de acordo com o que se vai pretender fazer.

Primeiros resultados

Os primeiros resultados, além de conseguirem demonstrar que todo o sistema está a funcionar corretamente, consegue também demonstrar se as afinações estão num ponto adequado à operação.

Os parâmetros iniciais corretos exigem sempre uma aprendizagem. Digamos que não há um valor de velocidade e potência certos que sirvam para todas as máquinas e materiais. Cada material (mesmo que parecido) tem a sua particularidade, e o próprio laser poderá ter variações entre máquinas, pelo que mesmo que tenhamos um valor referência, só com a experimentação conseguimos chegar a um valor ótimo.

Começámos por testar em papel kraft (gramagem muito elevada), em gravação e corte. Para primeiro resultado, considero que tudo está como deve, embora o ajuste de velocidade e potência possam ser melhorados, especialmente nos parâmetros que afetam as extremidades.

A meio da gravação houve uma interrupção da energia e posterior continuação da operação no ponto onde terminou, pelo que é possível ver o que pode acontecer nestes casos.

Depois foram feitas gravações em madeira e em metal. Os resultados são extremamente satisfatórios, considerando que foi um primeiro teste nestes materiais.

Foi também feita gravação sobre material metálico com revestimento colorido (lacado?), onde neste caso o laser removeu o revestimento na área de interesse. O resultado é satisfatório.

Finalmente, foi feito corte em madeira de 2 mm. À velocidade escolhida, de 200mm/min, a primeira passagem quase que foi suficiente, ficando apenas alguns pontos por cortar. Uma segunda passagem concluiu o trabalho.

Ligação via Wi-Fi - App ou Web

Estamos na Era sem-fios e, em determinadas situações, pode tornar-se mais prático utilizar este recurso. Assim, a TS2 dispõe de uma ligação Wi-Fi para que, apenas recorrendo ao smartphone, possa controlar a máquina, criar objetos para gravar/cortar, e dar ordem de impressão, tudo a partir da app no seu smartphone. A app é a MKSLaser.

Alternativamente, há também a opção do acesso direto via browser, também com controlo total e funcionalidades semelhantes, tudo muito prático de utilizar.

Veredicto

A TwoTrees TS2 10W demonstrou ser uma máquina já capaz de fazer trabalhos profissionais. É robusta, é munida de mecanismos de segurança e a existência do eixo Z para ajuste do ponto de foco são vantagens que a colocam numa gama bem acima da gama de entrada.

A área de trabalho generosa numa estrutura robusta e o ajuste rápido manual e motorizado do eizo Z com sensor de posição, com um laser de 10W, são características decisivas para execução de uma grande diversidade de trabalhos.

Depois, outros pormenores que fazem a diferença, que vão desde as guias para os cabos, o botão de emergência para abortar a operação, o sensor de chama com alarme sonoro e luminoso e os filtros em acrílico, tornam este conjunto ainda mais interessante.

Para quem quer ir um pouco mais além, tem disponíveis diversos acessórios vendidos separadamente, como um ecrã tátil a cores, um rolo para gravação circular, bomba de ar (tubo já presente nas guias), base de corte, pés de elevação e caixa fechada.

TwoTrees TS2 10W está disponível por 380,59 € (IVA incluído), utilizando o código de desconto TS70. O mesmo código também pode ser utilizado em qualquer outro produto.

TwoTrees TS2 10W

O Pplware agradece a TwoTrees pela cedência da TwoTrees TS2 10W para análise.