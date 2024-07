Samsung admite não se importar que os Galaxy Buds 3 sejam parecidos aos AirPods

Aquando do lançamento dos novos Galaxy Buds 3, muitas foram as críticas, por se assemelharem largamente aos AirPods da Apple. A Samsung, contudo, diz não se importar com essa semelhança, pois os produtos "são diferentes por dentro".

A semelhança dos novos Galaxy Buds 3 com os já estabelecidos AirPods valeu à Samsung uma chuva de críticas. Afinal, os novos auriculares da sul-coreana deixaram para trás o formato que os utilizadores estavam habituados a ver e adotaram a haste que encontramos, normalmente, nas propostas da empresa de Cupertino.

Alguns dias após o lançamento, a Samsung explicou que não copiou a Apple, tendo apenas desenhado o produto a pensar no consumidor.

Numa mesa redonda com meios de comunicação social, Patrick Chomet, diretor da experiência do cliente na Samsung, afirmou que o design dos Galaxy Buds 3 é semelhante ao dos AirPods, simplesmente, porque é a melhor alternativa para uma qualidade de som excecional: o corpo do auricular em forma de haste dá mais espaço para integrar componentes e funções de Inteligência Artificial.

Eu quero o melhor produto, então nós projetamo-lo para ser o melhor para os consumidores. Podemos ser expostos a críticas, mas não me importo muito, porque só quero o melhor produto.

Assegurou o diretor da experiência do cliente na Samsung, acrescentando que, embora partilhem o design, os produtos não são iguais.

A equipa de Patrick Chomet desenvolveu vários protótipos, alguns dos quais com a forma dos Galaxy Buds 2. A desvantagem deste formato, contudo, residia no espaço, pois não permitiria muita liberdade de expansão.

Além disso, a variação nas formas e tamanhos das orelhas dos utilizadores ditou que a escolha da Samsung recaísse sobre a haste.

Temos uma equipa que simula milhares de orelhas de todo o planeta e foi assim que acabámos por chegar à haste. Podem parecer-se com os AirPods por fora, mas não são de todo iguais.

Garantiu o diretor da experiência do cliente na Samsung.