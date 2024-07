Lançamento do Samsung Galaxy Buds3 Pro adiado por problemas de qualidade

Depois de apresentados no último Galaxy Unpacked, os Galaxy Buds3 Pro estão prestes a chegar ao mercado e aos utilizadores. Estes earbuds prometem muito, mas agora parecem ter sido colocados em pausa. A Samsung terá parado a sua venda por problemas de qualidade nas primeiras unidades produzidas.

Esperados para esta semana, os novos Galaxy Buds3 Pro da Samsung têm do seu lado muitas novidades importantes. Ao receberem a IA conseguem oferecer uma interação ainda mais profunda com os utilizadores e com as apps dos smartphones da marca.

Infelizmente, a Samsung terá colocado em pausa a sua chegada ao mercado, fruto de muitas queixas que foram apresentadas. Alguns utilizadores conseguiram ter acesso antecipado a estes earbuds e reportam que as suas pontas de borracha têm problemas sendo demasiado frágeis.

As queixas têm acumulado-se e muito recorrem ao Reddit para mostrar que a Samsung terá comunicado que a chegada das suas unidades foram colocadas em pausa. A marca reconheceu esta situação e aponta para uma questão de controlo de qualidade, que vai agora ser revista, bem como as unidades produzidas.

No seu comunicado, a Samsung explica que qualquer cliente que já tenha recebido a pré-encomenda do Galaxy Buds3 Pro deve contactar a marca. Isso deverá ser feito pelo serviço de apoio ao cliente ou visitar o Centro de Atendimento Samsung mais próximo.

O site da Samsung adicionou uma nova data de lançamento de 28 de agosto, embora não esteja claro se é uma data definitiva ou provisória para o seu lançamento ao mercado. Além disso, a listagem do Galaxy Buds 3 Pro na Amazon foi completamente retirada.

Enquanto estes problemas parecem adiar a chegada dos Galaxy Buds 3 Pro, os mais baratos Galaxy Buds3, que não possuem pontas de borracha, não foram adiados e estão prestes a poder ser usados por todos os que os compraram.