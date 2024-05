Novo Blackview HERO 10 promete ser o mais barato “Flip Phone” do mundo

Na sua contínua procura pela inovação e qualidade de excelência a preços baixos, a Blackview anuncia o seu primeiro "Flip Phone", ou telefone dobrável. Conheça o novo Blackview HERO 10 em pormenor.

Segundo a Blackview, o objetivo é desafiar os flip phones de marcas como a Samsung e a Huawei, e lançar assim o mais barato telefone dobrável do mundo.

As características do Blackview HERO 10

O novo Blackview HERO 10 integra um ecrã dobrável AMOLED de 6,9", capaz de aguentar até 250 mil dobragens. Inclui um módulo fotográfico principal de 108 MP e uma câmara frontal de 32 MP, suportados pelo software ArcSoft 9.0.

O SoC incluído é o potente MediaTek Helio G99, com arquitetura de 6 nm, com um chip 4G. Traz o sistema operativo DokeOS 4.0 que inclui a funcionalidade Split View e também a Android Dynamic Island e a Live View dinâmica. É baseado no Android 13, com o objetivo de conseguir maior estabilidade comparativamente ao Android 14, atualização que receberá em breve.

A experiência do Flip Phone

Mesmo sendo apresentado como o mais barato smartphone dobrável, o Blackview HERO 10 oferece diversas tecnologias, que abrangem o design, ecrã, capacidades da câmara, sistema operativo, desempenho e bateria.

Concebido para ter durabilidade e boa aparência, tem um corpo com uma camada de couro vegan "aerospace". O ecrã principal, como já referido, tem uma dimensão de 6,9", com tecnologia AMOLED e resolução 2.5K (2560 x 1080 px). Além disso, tem um ecrã secundário OLED, externo, com uma diagonal de 1,19".

O ecrã principal oferece uma gama de cores P3, capaz de mostrar 1,07 mil milhões de cores, incluindo uma certificação TÜV na emissão de luz azul. Tem um brilho adaptativo de 1300 nit, capaz de calibrar automaticamente conforme as condições que o rodeiam.

O modo Split View permite que os utilizadores fazer todas as suas tarefas de forma fácil, com uma experiência que o smartphone tradicional não permite. Permite, por exemplo, ver filmes enquanto conversa no chat com família ou amigos.

O Smart Cover Screen, no ecrã secundário, é útil para apresentar notificações, chamadas, previsão meteorológica, dados de fitness, e muito mais, funcionando como um atalho para as funcionalidades essenciais.

Uma nova forma de fotografar

O design dobrável oferece outras formas de fotografar. Permite utilizar ângulos de 30 a 150º sem a necessidade de um tripé.

Depois, tanto aberto como fechado, utilizando qualquer uma das câmaras, a imagem a captar poderá ser observada na totalidade. Assim, é possível tirar selfies com a câmara traseira, de melhor qualidade, observando assim o resultado.

O módulo com câmara de 108 MP vem acompanhado de uma câmara 8 MP ultra-wide com uma angular de 120º. A câmara selfie tem uma resolução de 32 MP.

Integra tecnologia de imagem avançada, como Smart-ISO Pro e Nanopixel Plus. O software inclui o algoritmo ArcSoft 9.0, capaz de ajustar automaticamente o desfoco e ruído, melhorando a qualidade geral em 18%.

Além disso, grava vídeo a 2K com modo beleza, conseguindo, a qualquer momento, gravar de forma romântica ou realista.

O desempenho não foi esquecido

O Blackview HERO 10 vem equipado com o SoC MediaTek Helio G99, com arquitetura de 6 nm. É um SoC 4G poderoso, com 12 GB de RAM, podendo ascender até 36 GB utilizando memória virtual. Tem tecnologia que permite iniciar apps até 30% mais rápido, e poderá contar com 256 GB de armazenamento interno.

Está assim garantida uma utilização suave e fluida, seja para multi-tarefa, navegação, ou jogos com grande necessidade de processamento.

Para o arrefecimento, está implementado um sistema de arrefecimento triplo, com uma área total de 12000 mm² de material com elevada condutividade térmica.

Conta ainda com a tecnologia Atomized Memory 2.0, conseguindo ter mais 5% a 9% de memória disponível, conseguindo 442746 pontos no AnTuTu Benchmark.

Finalmente, na bateria conta com uma capacidade total de 4000 mAh, composta por 2 baterias, conseguindo uma autonomia para 288 horas em stand-by, o 6 horas de reprodução contínua de vídeo.

Tem um carregamento rápido de 45 W, onde em apenas 10 minutos, consegue carregar o suficiente para 4 horas de chamadas. As baterias têm tecnologia de proteção de carregamento, conseguindo mais segurança e eficiência, além de prolongar a durabilidade da bateria.

Preço e disponibilidade

O novo Blackview HERO 10 está disponível em 2 cores, Sakura Purple ou Eclipse Black, com um preço promocional de lançamento com mais de 50% de desconto, traduzindo-se num preço de cerca de 378€ + IVA. Este preço está disponível de 20 de maio a 7 de junho.

Blackview HERO 10