China partilha planos ambiciosos para duplicar a sua estação espacial

À medida que a Estação Espacial Internacional (ISS), dirigida pela NASA, se aproxima do fim do seu ciclo de vida na década de 2030, a China pretende aumentar a dimensão da sua estação espacial de três para seis módulos nos próximos anos, de acordo com um novo relatório.

A nova estação espacial alargada dará aos astronautas de outros países uma plataforma diferente para missões perto da Terra e estará operacional durante mais de 15 anos. A estação espacial chinesa chama-se Tiangong, a palavra chinesa para "Palácio Celestial" e é constituída por três módulos.

Todos os módulos desta estação espacial

Lançado em setembro de 2011, o Tiangong-1 foi o primeiro módulo da estação espacial chinesa. Acolheu as missões tripuladas Shenzhou 9 e Shenzhou 10 e funcionou como plataforma experimental para testes de encontro e acoplagem com a nave espacial Shenzhou. O Tiangong-1 foi declarado fora das mãos da China em março de 2016 e, quando reentrou na atmosfera terrestre em abril de 2018, ardeu imediatamente.

O Tiangong-2 foi o segundo módulo da estação espacial chinesa, lançado em setembro de 2016. Foram realizadas várias experiências, nomeadamente para observação da Terra, estudos científicos e demonstrações tecnológicas. O Tiangong-2 foi também utilizado para lançar a nave de carga Tianzhou-1, bem como missões tripuladas. Em julho de 2019, foi deliberadamente desorbitada e regressou à atmosfera terrestre.

Finalmente, em 2022, foi lançado o Tiangong-3, que se previa ser mais competente e avançado do que os seus antecessores, desempenhando um papel significativo na construção da Estação Espacial Chinesa (CSS).

Atualmente, a CSS só pode acolher três astronautas a uma altitude orbital até 450 km. No entanto, esta situação pode mudar com os ambiciosos planos da China para duplicar a capacidade da estação. Estes planos elevariam a estrutura para 180 toneladas e permitir-lhe-iam alojar mais astronautas, embora continuasse a ter apenas 40% da capacidade da ISS.

Um líder na exploração espacial

No entanto, como esta última poderá ser desativada até 2030, as agências espaciais de todo o mundo poderão não ter outra alternativa senão utilizar a estação da China, tornando o país líder na exploração espacial.

Entretanto, a China manifestou a sua vontade de colaborar com outros países e organizações na investigação e experimentação científica a bordo da CSS. Já foram estabelecidas algumas experiências internacionais e acordos de cooperação, estando mais para breve, à medida que a ISS se prepara para ficar inoperacional.

Além disso, espera-se que os taikonautas, ou astronautas chineses, passem muito tempo a viver e a trabalhar na estação espacial num futuro próximo. Prevê-se que a CSS tenha uma tripulação rotativa e esteja continuamente ocupada com membros que realizam investigação de ponta em várias disciplinas científicas.

