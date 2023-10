Gráfica ASUS GeForce 4060 Ti com SSD integrado pode chegar em breve

A Nvidia já está de olho na próxima linha de placas gráficas GeForce RTX 50, mas os modelos da atual geração ainda têm muito para oferecer durante vários e longos anos. Neste sentido, as últimas informações indicam que a ASUS poderá lançar em breve a sua placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti com um SSD integrado.

ASUS GeForce RTX 4060 Ti com SSD estará para breve

Há algumas semanas foi revelado um protótipo da ASUS e tudo leva então a crer que a empresa taiwanesa está a preparar-se para lançar em breve a sua placa gráfica GeForce RTX 4060 Ti com um disco SSD integrado. Com esta novidade, a gigante do mundo gaming quererá assim aproveitar ao máximo todo o poder deste modelo intermédio da linha RTX 40 da Nvidia, nomeadamente incrementando assim a sua capacidade de armazenamento. E, claro, os jogadores mais exigentes agradecem.

De acordo com as informações reveladas pelo canal EEC (Eurasian Economic Commission), serão lançadas duas variantes deste modelo RTX 4060 Ti DUAL, em que uma conta com overclock de fábrica e outra não.

Este modelos foram inicialmente revelados pela ASUS no mês de julho de 2023 e ambos surgiram equipados com memórias SSDs Samsung 980 PRO de 2 TB que se encontravam integradas na parte traseira do chip gráfico. Desta forma, com este design, o componente de armazenamento fica ligado diretamente sobre o cooler da GPU, o que significa que poderá também aproveitar ao máximo o sistema de arrefecimento da RTX 4060 Ti.

Daquilo que se sabe através de demonstrações iniciais, a GeForce RTX 4060 Ti com SSD integrado pode operar com temperaturas cerca de 10ºC inferiores. Além disso, consegue oferecer uma velocidade total da interface PCIe Gen 4x4 e atingir até 6,8 GB/s de leitura sequencial.

Contudo, tudo indica que esta nova placa gráfica personalizada da ASUS chegará apenas em unidades limitadas e somente a determinadas regiões. E, até ao momento, a ASUS na Rússia ainda foi a única a apresentar informação sobre esta GPU. Ainda não existe também nenhum dado sobre a data de lançamento nem sobre o preço final do produto.

