Nvidia baixa o preço das GeForce RTX 4070 e RTX 4060 Ti em 10% para competir com a AMD

O sobe e desce de preços é um fenómeno a que nos temos habituado ao longo dos últimos anos em vários setores, sendo um deles o tecnológico. Agora as informações recentes indicam que a Nvidia vai baixar o preço das suas placas gráficas GeForce RTX 4070 e GeForce RTX 4060 Ti em até 10%, como uma estratégia de fazer frente aos novos chips da rival AMD.

GeForce RTX 4070 e RTX 4060 Ti ficam mais baratas

Depois que a AMD apresentou ao mundo as suas novas placas gráficas Radeon RX 7800 XT e Radeon RX 7700 XT, a Nvidia rapidamente percebeu que ficou nas mãos com uma desvantagem de preço em relação aos seus chips equiparados a estes modelos.

Como tal, a fabricante liderada por Jensen Huang decidiu neste mês de setembro proceder a uma redução de preço em até 10% das suas GPUs GeForce RTX 4070 e GeForce RTX 4060 Ti.

Embora a nova GPU AMD Radeon RX 7800 XT possa não ter causado um grande impacto a nível do desempenho, conseguiu gerar interesse com o seu preço a começar nos 499 dólares, o que em países como os Estados Unidos acaba por ser mais barato do que os modelos equiparados da Nvidia. Dessa forma, não admira que no país tenha sido a placa gráfica mais vendida 24 horas após o seu lançamento, uma tendência que aconteceu também noutras regiões, como a Alemanha. O chip superou assim as vendas da concorrente direta GeForce RTX 4070, que foi a segunda mais vendida.

Portanto, a Nvidia considerou agora que reduzir o preço das suas gráficas era uma das melhores formas de lidar com estas vendas da marca rival.

Tal como vemos na imagem acima, tirando os modelos mais poderosos GeForce RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti, todos os outros modelos da Nvidia sofreram uma redução de preço.

Por exemplo, no caso da RTX 4070, esta passou de 600 para 550 dólares, uma redução de 8%. A GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB passou de 500 para 450 dólares, o que significa que baixou 10% do preço. Já os modelos RTX 4060 Ti de 8 GB e a RTX 4060 cairam 3% no valor.