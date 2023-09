A Cybertruck será a próxima grande aposta da Tesla para o mercado dos veículos elétricos. A marca de Elon Musk já a tem em produção, mas aparentemente tem uma novidade a ser preparada. O homem forte da Tesla revelou haver uma Cybertruck de elevado desempenho a ser preparada e já a conduziu.

Desde que foi apresentada em 2019 que a Cybertruck está a ser melhorada para atingir o nível de perfeição que Elon Musk quer para esta sua proposta. Com uma estética diferente de tudo o que é padrão, esta pickup elétrica quer romper barreiras com o que é a tradição.

Com a produção já iniciada e com data de chegada ao mercado a ser preparada para acontecer em breve, a Cybertruck tem provocado muita curiosidade. A Tesla tem mostrado o modelo final com cores e padrões diferentes do normal, levando a crer que vão existir novidades em breve.

A aumentar este cenário estão agora as palavras do próprio Elon Musk na sua rede social, o Twiiter/X. Em resposta a uma publicação, o homem forte da Tesla revelou agora que poderá haver uma novidade a caminho. Falou numa Cybertruck de elevado desempenho, que até agora nunca fora falada.

I just drove the performance Cybertruck today and it kicks ass next-level — Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2023

Como é normal nestas situações, as palavras de Elon Musk foram muito escassas e sem oferecer muita informação objetiva. Apenas revelou que conduzira a Cybertruck de elevado desempenho e que esta arrasa num nível elevado.

Não foram reveladas mais informações ou sequer as especificações sobre esta potencial nova proposta. Claro que datas de chegada ou mercado, ou se se seria uma versão especial exclusiva também ficaram por ser reveladas. Provavelmente, em breve, muito mais será revelado sobre este novo modelo da pickup da Tesla.

A chegada da Cybertruck será um passo importante para a Tesla e para a sua linha de veículos elétricos. Abre a porta a uma categoria onde ainda não tem presença e onde a concorrência está já a apostar com um sucesso elevado. Resta saber o que tornará a Cybertruck de elevado desempenho como única face à proposta atual da marca.