Quão seguras são as ligações ao Hotspot pessoal do seu iPhone?

A funcionalidade "Hotspot pessoal" do iPhone transforma o dispositivo num hotspot Wi-Fi que outros dispositivos e computadores próximos podem utilizar para aceder à Internet. Mas alguma vez se questionou sobre o grau de segurança desta funcionalidade? É mais seguro utilizar um Hotspot pessoal em vez do Wi-Fi gratuito do café?

Hotspot pessoal do iPhone está protegido com WPA3

O Hotspot pessoal é uma daquelas funcionalidades fantásticas disponíveis para o iPhone que permite trabalhar a partir de praticamente qualquer local onde exista rede e que também pode ser utilizada como reserva de acesso à Internet se o serviço principal falhar.

Mas com as preocupações razoáveis que existem em torno da segurança da Internet, não é descabido perguntar até que ponto é segura uma ligação de Hotspot pessoal criada pelo iPhone.

Se utiliza o Hotspot pessoal do iPhone e está preocupado com a segurança, há boas notícias; todos os modelos mais recentes do iPhone e versões do iOS utilizam WPA3 para uma segurança melhorada.

Isto significa que, desde que o iPhone esteja a executar o iOS 15 ou mais recente (pode verificar qual a sua versão do iOS em Definições > Geral > Informações), a funcionalidade Hotspot pessoal do iPhone está bem protegida, utilizando a mais recente norma de encriptação WPA3 para Wi-Fi.

O WPA3 oferece uma encriptação forte e proteção contra ataques externos, reduzindo as tentativas de início de sessão repetidas, que são típicas dos ataques de força bruta, aumentando a segurança da funcionalidade Hotspot pessoal.

Além disso, o utilizador e qualquer outra pessoa que se ligue ao Hotspot pessoal do iPhone terá de ter a palavra-passe. Devido a este requisito, uma das formas mais fáceis de maximizar a sua segurança é simplesmente utilizar uma palavra-passe forte e única.

Devo utilizar o Hotspot pessoal ou uma rede Wi-Fi pública gratuita?

O Hotspot pessoal do iPhone é essencialmente um Wi-Fi privado e seguro. A ligação é segura, encriptada e privada. Em contraste com as redes Wi-Fi públicas gratuitas, que são, por natureza, públicas e podem ter qualquer número de outros utilizadores a partilhar a mesma ligação.

Algumas redes Wi-Fi públicas nem sequer utilizam palavras-passe, ou utilizam um Captive Portal não seguro, o que significa que quaisquer dados não seguros transferidos nem sequer estão encriptados e podem ser intercetados e lidos.

No entanto, algumas redes públicas gratuitas requerem uma palavra-passe para ligação, pelo que são mais seguras e têm maior probabilidade de serem encriptadas (com exceção de alguns Captive Portals).

Exemplos disto são quando temos de introduzir uma palavra-passe antes de nos podermos ligar a uma rede Wi-Fi de um café, ou se só recebermos uma palavra-passe para a rede Wi-Fi do café se comprarmos alguma coisa, ou basicamente a maioria das redes Wi-Fi em que temos de introduzir uma palavra-passe para nos conectarmos.

A partir das três opções, pode provavelmente perceber porque é que o Hotspot pessoal é uma opção mais segura. Não só a segurança e o tipo de encriptação são garantidos, como é mais provável que seja o próprio utilizador, ou outra pessoa conhecida, a utilizar a mesma ligação Wi-Fi.

