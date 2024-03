Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Fade Into You - Mazzy Star

Mazzy Star foi uma banda norte-americana de rock formada em 1989. Nasceu da colaboração do guitarrista David Roback (do grupo Paisley Underground dos anos 1980 Rain Parade) e da baixista Kendra Smith (dos Dream Syndicate). Mas tarde, juntar-se-ia Hope Sandoval, amiga de Smith, como a vocalista. Kendra Smith cedo deixou a banda. A banda é provavelmente mais conhecida pela canção "Fade Into You," que lhe trouxe algum sucesso nos meados dos anos 1990 e que foi o maior êxito mainstream do dream pop. Roback e Sandoval foram o núcleo criativo da banda, com Sandoval como autor da maioria das letras e Roback como compositor da maioria da música. Sandoval viria a formar a banda Hope Sandoval & the Warm Inventions e participar em gravações de Bert Jansch, The Jesus and Mary Chain, The Chemical Brothers e Death in Vegas.

