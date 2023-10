Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Bauhaus - She's In Parties

Bauhaus é uma banda inglesa de rock, fundada em 1978 em Northampton, Inglaterra. É composta pelo guitarrista Daniel Ash, o baixista David J, o baterista Kevin Haskins que atuaram como trio até formarem quarteto com o vocalista Peter Murphy. O nome Bauhaus é uma clara homenagem à escola de arte homónima inaugurada em 1919, perseguida pelos nazistas e depois fechada em 1933.

A banda citou em entrevista como influências, o cantor David Bowie, e as primeiras bandas pós-punk Siouxsie and the Banshees e Joy Division.

Apoiados no descontentamento social pós-punk, reuniram características deste movimento musical, criando uma sonoridade nova, de acordo com o período nuclear (guerra fria e cortina de ferro) e de crise económica que apelava à ausência de cores e a desconfiança no futuro. Uma das pioneiras do rock gótico, a banda era conhecida pela sua imagem e sonoridade sombria, embora misturasse muitos géneros, incluindo dub, glam rock, psicodelia e funk. Criaram um estilo minimalista, experimental, apoiado numa guitarra reverberada e acordes frios e distantes de teclado. A voz de Peter Murphy é uma presença forte e contribuiu para o culto da banda.

Em 2008 os Bauhaus lançaram um álbum de estúdio, Go Away White, que garantiu ser marco final da banda.

In Wikipedia

