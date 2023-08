Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Unchain My Heart - Joe Cocker

John Robert Cocker OBE (Sheffield, 20 de maio de 1944 — Crawford, 22 de dezembro de 2014) foi um cantor britânico de rock, influenciado pela soul music no início da carreira.

Começou a sua carreira musical na sua cidade natal na Inglaterra, aos quinze anos de idade. Com o nome artístico de Vance Arnold tocou com os The Avengers, depois Big Blues (1963) e então a Grease Band (a partir de 1966). Em 1969 ele foi o artista convidado do programa The Ed Sullivan Show.

O seu primeiro grande sucesso foi a antológica canção "With a Little Help from My Friends", uma versão da canção dos Beatles gravada com o guitarrista Jimmy Page. No mesmo ano ele apareceu no Festival de Woodstock, com um espetáculo consagrador, sobre o qual ele fala no livro Woodstock, do jornalista Pete Fornatale: "Tivemos uma reação emocionante quando tocamos With a Little Help from My Friends. Foi como um sentido maravilhoso de comunicação. Era o último número do espetaculo, eu lembro, mas senti que finalmente tínhamos nos comunicado com alguém".

Coker ainda conseguiu mais alguns hits com "She Came Through the Bathroom Window" (outra versão de uma canção dos Beatles), "Cry Me a River" e "Feelin Alright". Em 1970 a sua versão ao vivo do sucesso "The Letter" dos Box Tops, lançado na compilação Mad Dogs & Englishmen tornou-se a sua primeira canção a entrar no Top Ten americano.

Nos espetaculos Cocker exibia uma intensidade física incrível enquanto cantava, e a sua presença no palco era frequentemente parodiada por John Belushi (houve até mesmo um dueto improvável quando Joe foi convidado especial do Saturday Night Live).

No começo dos anos 70 ele teve problemas com drogas e álcool que acabaram atrapalhando a sua carreira. Conseguiu, entretanto, livrar-se e retornar nos anos 80, conseguindo grande sucesso até aos anos 90 com as canções "Don't You Love Me Anymore", "Up Where We Belong", "You Are So Beautiful", "When The Night Comes", "You Can Leave Your Hat On" e "Unchain My Heart", tema da novela brasileira Sassaricando. É conhecido no Brasil por cantar o tema de abertura ("With a Little Help from My Friends") da série Anos Incríveis, exibido pela TV Cultura, TV Bandeirantes, Multishow e Rede 21, até voltar à TV Cultura. Em 2002 a sua regravação da música "Never Tear Us Apart" da banda australiana INXS foi tema de sucesso da novela Coração de Estudante.

Em 2007, fez uma participação especial em Across the Universe, a longa-metragem musical de Julie Taymor, interpretando a canção Come Together, dos Beatles.

A 22 de dezembro de 2014, morreu aos 70 anos de idade, vítima de um cancro do pulmão na sua casa no Colorado.

In Wikipedia

