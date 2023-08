Selfies na asa de um avião poderá levar ao despedimento de 2 tripulantes

Hoje são dancinhas para o TikTok, vídeos para o Reels, cenas para o Shorts, fotos para o Instagram e uma mão cheia de desafios que podem levar a que os utilizadores façam o que não devem para se destacar. Dois tripulantes de cabina podem estar em grandes sarilhos depois de tirarem selfies na asa de um Boeing 777.

Um vídeo que circula nas redes sociais e que foi divulgado pelo New York Post mostra duas assistentes de bordo de pé na asa do avião antes da partida de um voo de Buenos Aires, Argentina, no passado dia 16 de agosto.

O vídeo começa com uma hospedeira de bordo a posar para uma fotografia, fazendo várias poses, antes de se juntar a um colega do sexo masculino. Ele também fez uma pose de culturista depois da sua colega ter regressado à cabina através de uma porta aberta.

No vídeo, a equipa de terra também pode ser vista a posar em frente ao motor do avião, que parece ter sido filmado a partir do terminal.

Num comunicado, um representante da companhia aérea criticou fortemente as palhaçadas da tripulação de cabina e disse que o seu comportamento não seria tolerado.

O que parece ser divertido no vídeo é, na verdade, uma ameaça à vida. As asas de um Boeing 777 estão a uma altura de cerca de cinco metros. Além disso, após a aterragem, mesmo com temperaturas elevadas, as asas podem ficar cobertas de gelo. Uma queda dessa altura para a superfície dura pode ser devastadora.

Disse Michael Pelzer, da Swiss.

Segundo Pelzer, a companhia aérea entrou em contacto com os assistentes de bordo em questão. Apesar de no momento dos atos, nenhum passageiro se encontrar no avião, os protagonistas poderão ser sancionados, eventualmente até despedidos.