Cientistas preveem que os casos de cancro da próstata duplicarão dentro de 20 anos

Conforme publicado pela Lancet, uma revista científica sobre medicina e com revisão por pares, o número de novos casos de cancro da próstata em todo o mundo irá mais do que duplicar nas próximas duas décadas, à medida que os países mais pobres forem acompanhando o envelhecimento das nações mais ricas.

As nossas descobertas sugerem que o número de novos casos anuais aumentará de 1,4 milhões em 2020 para 2,9 milhões em 2040.

Lê-se na Lancet, com base num estudo sobre as alterações demográficas, segundo o Science Alert.

Os investigadores responsáveis pelo estudo afirmam que o aumento do número de casos está ligado ao aumento da esperança de vida e às alterações na pirâmide etária em todo o mundo.

O cancro da próstata é o cancro mais comum entre os homens, sendo responsável por cerca de 15% dos casos. Surge sobretudo depois dos 50 anos e torna-se mais frequente à medida que os homens envelhecem. Então, os investigadores explicam que à medida que a esperança de vida melhora nos países em desenvolvimento, o número de casos de cancro da próstata também aumenta.

Contrariamente ao que acontece com cancros como o do pulmão ou com doenças cardíacas, as políticas de saúde pública não podem alterar esta mudança. Mais, fatores hereditários são muito menos controláveis do que, por exemplo, o tabagismo na causa do cancro do pulmão.

Apesar de ter sido estabelecida uma relação com o peso, ainda não se sabe se este é uma causa direta do cancro da próstata.

Os investigadores afirmaram ainda que as autoridades de saúde devem incentivar o rastreio mais precoce nos países em desenvolvimento, uma vez que a doença é frequentemente diagnosticada demasiado tarde para permitir um tratamento eficaz.

